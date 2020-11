– Le célèbre artiste-peintre Mohamed Tabal et l’artiste-calligraphe Mohamed Mountassir ont fait don, chacun, d’un de leurs chefs d’œuvre à l’Espace “Bayt Dakira” à Essaouira.

– “Le Maroc et son ancrage africain : Conférences sur l’histoire du Maroc et l’Afrique subsaharienne jusqu’au 19è siècle” est le titre d’un ouvrage de l’écrivain Taoufiq Mohamed Lakbaibi, qui vient de paraitre aux Editions “Afaq pour les Etudes, l’Edition et la Communication” à Marrakech.

– Les artistes plasticiens affiliés au Syndicat Marocain des Artistes Plasticiens Professionnels (SMAPP) et à l’Association Marocaine des Arts Plastiques (AMAP) ont exprimé leur disposition et leur mobilisation derrière le Roi Mohammed VI pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume.

– L’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP) inaugure ce lundi sa saison culturelle au titre de l’année 2020-2021 par un cours donné par Driss Dahak sur “le patrimoine national entre le cadre juridique et la pratique” diffusé sur le site web de l’Institut.

– Le Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français, sera décerné le 30 novembre , après son report en raison du deuxième confinement et la fermeture des librairies partout en France, a annoncé l’Académie.

– Les Forces Armées Royales (FAR) organisent, du 13 au 15 novembre à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, une exposition publique marquant 60 ans de ‘‘Contribution du Royaume du Maroc aux Opérations de Maintien de la Paix et à l’Action Humanitaire dans le Monde’’.

– Le film marocain “The Punch” du jeune réalisateur Mohamed Amin Mouna a remporté les prix du meilleur film arabe (Prix Nour Al-Sharif) et du meilleur rôle masculin (Prix Omar Sharif) décerné à l’acteur Rabie Aklim , à l’issue du 36ème Festival d’Alexandrie du film méditerranéen.

– L’ouvrage collectif pluridisciplinaire “Vues du Maroc juif : formes, lieux, récits” vient de paraitre aux éditions le Fennec, pour la rentrée littéraire novembre 2020.

– “Les métiers de l’eau dans l’histoire du Maroc : entre authenticité et innovation” est le titre d’ un ouvrage de l’écrivain Taoufiq Mohamed Lakbaibi, qui vient de paraitre dans les éditions “Afaq pour les Etudes, l’Edition et la Communication” à Marrakech.

– La galerie “Artorium” de Casablanca accueille, jusqu’au 31 décembre, l’exposition “Passions privées, l’Orient vu par l’occident”, qui offre à découvrir ou à redécouvrir l’histoire de l’Orient du début du XXème siècle racontée par des artistes occidentaux.