L’Orchestre Philharmonique du Maroc poursuit sa saison symphonique sous le thème de la Joie et lui donne cette fois-ci une connotation de fête à travers la danse. Pour ce faire, cinq concerts à la « manière de Vienne », où valse rime avec polka, sont prévus sur l’ensemble du royaume.

C’est dans la plus grande tradition de ces concerts généralement donnés à Vienne à l’occasion du nouvel an, que l’Orchestre Philharmonique du Maroc retrouve le chef d’orchestre franco-marocain Mehdi Lougraïda, pour une tournée nationale du 20 au 25 mars 2022 à Casablanca, Rabat et Oujda.