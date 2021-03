– L’Académie du Royaume du Maroc a organisé, jeudi à Rabat, une journée d’étude pour présenter le livre de la poésie féminine hassani (Tebraâ) , dans le cadre de ses efforts visant à documenter le patrimoine sahraoui des provinces du Sud du Royaume ainsi que le renforcement de la composante hassani dans l’identité nationale.

– L’Agence Bayt Mal Al-Qods vient de publier le 19ème numéro de sa revue intitulée “Échos du Comité Al-Qods” , centrée sur les actions déployées pour la protection de la ville sainte.

– Le 12ème Forum national du handicap sera organisé, du 29 mars au 2 avril, par le Centre national Mohammed VI des handicapés sous le thème “troubles du spectre autistique: état des lieux et méthodes universelles de prise en charge”.

– La Direction provinciale de la Culture à Khouribga, organise du 27 au 31 mars courant à Khouribga, une “Semaine de la femme” dans l’objectif de tordre le cou aux clichés.

– Le film marocain “Une Patrie Perdue” d’Othmane Aït Barbana s’est vu décerner le prix d’Interprétation Masculine à Abdellah Bousik au Mobile Film Festival Africa dont le palmarès a été dévoilé jeudi soir à Tunis.

– L’ exposition “Révélation” de l’artiste Aqdas , se tient, jusqu’au 15 avril prochain, à la Galerie du Centre socio-culturel de la Fondation Mohammed VI à Tétouan.

– Sonar de Barcelone, le festival de musique électronique le plus important d’Europe, a annoncé l’ annulation de son édition de 2021 , prévue en juin prochain à cause de la pandémie liée au Covid-19.

– Dans le cadre de la diffusion de la culture marocaine et du rapprochement entre les communautés marocaine et portugaise, l’ambassade du Maroc à Lisbonne, avec le concours de l’Institut des Études Hispano-Lusophones de Rabat, a fait un don de livres à la bibliothèque ‘‘São Lázaro’’ de la municipalité d’Arroios à Lisbonne.

– La première édition des Weekends de prospection des opportunités d’investissement , a eu lieu du 26 au 28 mars à Dakhla, avec la participation de plusieurs investisseurs et auto-entrepreneurs marocains et étrangers.