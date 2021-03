Partant d’une forte volonté d’accompagner les acteurs territoriaux dans leurs actions entrepreneuriales, BANK OF AFRICA et la Fédération des Chambres de Commerce, de l’Industrie et de Services du Maroc ont uni leur savoir-faire dans une convention visant à promouvoir l’entrepreunariat dans l’ensemble des provinces du Royaume et à garantir un accompagnement efficace aux porteurs de projets.

Cette convention, signée hier par Omar Tazi, Directeur Général en charge de la Banque au Maroc et de Omar Moro, Président de la Fédération des Chambres de Commerce, de l’Industrie et de Services du Maroc, garantit aux porteurs de projets, commerçants et TPE des solutions de financement et d’accompagnement adaptées à leurs besoins, particulièrement dans le cadre du programme Intelaka.

Au-delà de ces solutions, ce partenariat porte également sur les services non financiers assurés par les signataires à savoir la Formation, le Mentorat et le Networking. Ainsi, BANK OF AFRICA et la FCISM s’engagent mutuellement à assurer une série de mesures pour l’atteinte de leurs objectifs communs, notamment :

– L’accompagnement et la formation des entrepreneurs porteurs de projets, auto-entrepreneurs (AE), entreprises individuelles (EI), TPE et PME,

– La promotion de l’entrepreneuriat, la réalisation d’études et enquêtes,

– L’organisation de manifestations/évènements autour de l’entrepreneuriat,

– Le partage d’expérience en matière d’entrepreneuriat et d’intelligence économique,

– La recherche, le sourcing des porteurs de projets, des AE, des EI et des TPE,

– Le développement des compétences des entrepreneurs et la mise en place de tout autre type de collaboration qui pourrait se révéler utile à la réalisation de ces objectifs.

A cet effet, BANK OF AFRICA prévoit le lancement d’un premier Club de l’Entreprenariat avec la Chambre de Commerce et la tenue d’une première conférence conjointe durant l’année courante.

Par le biais de cette convention, BANK OF AFRICA renforce sa position de leader des Services Non Financiers et continue de confirmer son accompagnement à l’entreprenariat en mettant son expertise au profit de ses partenaires et en contribuant continuellement à l’enrichissement des programmes d’accompagnement des entreprises autour de thématiques économiques et sectorielles.

Pour rappel :

BANK OF AFRICA a lancé en 2009 l’Observatoire de l’Entreprenariat –ODE-, avec la mise en place d’un écosystème autour de l’entrepreneur. La première action a consisté en l’organisation de conférences et séminaires pour faciliter les rencontres entre l’entrepreneur et l’écosystème ODE. Dès 2012, les premières formations certifiantes ont été initiées à travers Club PME et Club de l’Entreprenariat, une première au Maroc. En 2018, le réseau Blue Space d’incubation a démarré avec la pose de la première pierre ISCAE et, en 2019, les programmes d’Open Innovation Territorial ont démarré.

Aujourd’hui, BANK OF AFRICA est la seule institution bancaire à proposer des solutions aussi riches et intégrées tout en ayant un impact certain. Les entrepreneurs ayant suivi les formations ODE ont, pour 60% d’entre eux, vu un développement de leur activité.