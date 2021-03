Un projet pilote de collecte et de réutilisation des eaux pluviales a été lancé, jeudi au niveau du collège Al Qods à Fès, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’eau.

Ce projet, réalisé par l’Agence du bassin hydraulique de Sebou (ABSH) et la Direction préfectorale de l’Education nationale , vise à collecter et stocker l’eau de pluie depuis les toits de l’établissement éducatif pour la réutiliser dans l’arrosage des espaces verts et l’alimentation des services sanitaires.

La gestion de ce projet de collecte et de réutilisation des eaux pluviales, qui a coûté 150.000 DH, a été confiée au club environnemental du collège Al Qods.

Dans une déclaration, la directrice de l’ABSH, Samira El Hawate a souligné que ce projet vise à économiser les ressources en eau et à sensibiliser le grand public et les élèves, en particulier, quant à la nécessité de la rationalisation de l’utilisation de l’eau pour mieux s’adapter aux effets des changements climatiques.

Cette opération à caractère écologique s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la politique de l’eau menée par le Royaume pour déclencher une prise de conscience quant à l’importance de la préservation des ressources hydriques, a-t-elle fait savoir .

Au programme de la célébration de la journée mondiale de l’eau initiée, cette année, sous le thème “pour valoriser l’eau”, figuraient également des activités culturelles et artistiques réalisées par les élèves axées sur l’eau ainsi qu’une visite au barrage Allal Al Fassi.