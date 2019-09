– La 17ème conférence des directeurs des organismes arabes de protection civile se tiendra, les 11 et 12 septembre à Marrakech, selon le Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur.

– Jazz au Chellah, le plus ancien des festivals de jazz au Maroc et premier festival dédié au jazz européen au monde, s’apprête à marquer la rentrée culturelle de Rabat du 25 au 29 septembre 2019 dans l’enceinte du site historique qui lui a donné son nom.

– Le duo humoriste « Les inqualifiables » entame une tournée dans plusieurs villes du Royaume avant de prendre la destination de Paris pour un spectacle 100% marocain.

– La Zaouia des Tidjanes dite »Al Mahssar » a entamé ce lundi son moussem religieux annuel à la commune rurale d’Imin Talit, à quelque 70 km d’Essaouira.

– La première rétrospective en France de Hassan Hajjaj, l’une des figures majeures de l’art contemporain marocain, se tient actuellement à Paris, jusqu’au 17 novembre prochain.

– Des éditeurs marocains, soutenus par le ministère de la Culture et de la Communication, prendront part à la 19ème édition du salon international du livre d’Oman en Jordanie, organisée par l’union des éditeurs jordaniens du 26 septembre au 5 octobre 2019.

– Mohamed Achaari, ancien ministre de la Culture et de la Communication, sera l’invité, mardi prochain à Rabat, du Forum de la MAP sur le thème « la presse est-elle actuellement un facteur de progrès au Maroc? ».

– L’Académie du Royaume du Maroc organise, du 11 au 13 septembre à Rabat, un colloque international sous le thème « La palette marocaine d’Eugène Delacroix de 1832 à 1863 », peintre français considéré comme le principal représentant du romantisme.

– Sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, la Fondation Nationale des Musées du Maroc organise, du 24 septembre au 18 décembre 2019, la première édition de la Biennale de Rabat, conçue par l’historien d’art et philosophe Abdelkader Damani.

– La 12ème édition du festival de Fès de la culture soufie aura lieu du 19 au 26 octobre prochain autour de la thématique ‘‘la culture soufie, un humanisme spirituel pour notre temps’’.

– Le Prix national de la culture Amazighe « catégorie film » aura lieu du 17 au 19 septembre à la salle Brahim Radi à Agadir, à l’initiative de l’association du festival international du film amazigh « Issni N’Ourgh ».

– La 6ème édition du Salon international des mines et des carrières (SIMC-2019), organisée par la revue énergies/mines et carrières avec le concours du Groupe OCP, se tiendra du 24 au 26 septembre à Casablanca.

– A partir du 21 septembre 2019, le Musée de l’Art Culinaire Marocain ouvre ses portes en soft opening à Marrakech, en attendant son ouverture officielle courant octobre 2019.

– La réalisatrice marocaine Leila Kilani présidera le jury de la 17ème édition du Festival du court-métrage méditerranéen de Tanger, qui aura lieu du 30 septembre au 05 octobre 2019.

– La ville de Marrakech abritera du 12 au 18 octobre prochain la 19ème Assemblée Générale Annuelle (AGA 2019) et le symposium scientifique du Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS), avec un focus sur le patrimoine culturel matériel et immatériel.

– Le Centre Souss-Massa des études juridiques et judiciaires contemporaines, a annoncé le lancement de la première édition du Prix « Al Hassan Al Abbadi » de la meilleure thèse en droit.

– L’Association « Liqaat » pour l’éducation et la culture organise, du 8 au 30 septembre, dans la commune rurale Houafat à Sidi Kacem, la 13-ème édition de la caravane « Baba Achour ».

– La 16ème édition du Festival international des cultures urbaines « Freestyle Maroc Urban Dance » s’est ouverte, vendredi soir à Meknès, avec la participation d’artistes et d’athlètes marocains et étrangers, et se poursuivra jusqu’au 19 septembre.

– Le développement économique durable des provinces du sud du Royaume a été au centre de Rencontres franco-marocaines à Bordeaux, organisées du 1r au 6 septembre courant à l’initiative de la Fondation France Maroc pour la Paix et le Développement Durable et l’Association Ribat Al Fath pour le Développement Durable.

– L’Université Hassan II de Casablanca et la maison d’édition « La Croisée des Chemins » (CDC) ont créé une nouvelle collection baptisée « TIWIZI », ayant pour ambition de diffuser des ouvrages académiques auprès d’un large public intégrant non seulement chercheurs et étudiants, mais aussi les jeunes et moins jeunes souhaitant s’informer sur une thématique sociologique.

– Le Maroc a brillamment manifesté sa vocation et son leadership africains en portant l’étendard des couleurs africaines à l’évènement ‘‘The Colors Of Africa’’ qui a démarré, en fin de semaine dernière à Bangkok, avec la participation de plusieurs pays du continent venus pour s’offrir une vitrine sur la Thaïlande et l’Asie.

– Une année culturelle et touristique du Maroc en Chine et une autre manifestation similaire de la Chine au Maroc seront organisées en 2020.

– Le musée Helinä Rautavaara à Espoo, le centre ethnographique le plus visité de Finlande, expose une collection de bijoux marocains que l’exploratrice Helinä Rautavaara (1928-1998) avait rassemblée durant son voyage au Royaume.

– Le Borj Lakbir de Rabat a été réhabilité et transformé en musée de la photographie qui devrait ouvrir ses portes au mois de décembre prochain.

– La troisième édition du Meeting national du barbe et de l’arabe-barbe aura lieu, du 13 au 15 septembre courant, au Haras national de Meknès, indique la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC).

– Un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, marquant le 20ème anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône, et proposant aux lecteurs de nombreux sujets, notamment un dossier sur « La Vie dans l’Armée ».

– La 19ème édition du festival « L’Boulevard », événement dédié aux artistes en herbe, se tiendra, du 13 au 22 septembre prochain, au stade du RUC à Casablanca, avec la participation de 52 artistes et groupes musicaux venant du Maroc et d’ailleurs.

– « La mobilisation de l’eau, conservation des sols et sécurité alimentaire globale » est le thème retenu pour deux conférences organisées, du 10 au 13 septembre à Rabat, à l’initiative de l’Association nationale des améliorations foncières de l’irrigation, du drainage et de l’environnement (ANAFIDE).

– La 20ème édition du festival d’astronomie, prévue du 07 au 13 octobre prochain à Marrakech, sera dédiée aux femmes afin d’encourager leur implication et leur inclusion en sciences.

– La pièce de théâtre « Alach ? » (Pourquoi?) de la troupe casablancaise « Kawaliss » représente le Maroc à la 26ème édition du Festival international du théâtre contemporain et expérimental du Caire, prévue du 10 au 19 septembre en Egypte.

– La 4ème édition du Forum AITEX est programmée pour les 24 et 25 octobre prochains à l’hôtel Sofitel de Rabat, sous le thème ‘‘le digital comme moteur de croissance en Afrique’’ et avec la Chine et la RDC comme invités d’honneur.