La CGEM, présidé par Salaheddine Mezouar, tient sa 2ème Université d’Eté les 13 et 14 septembre à l’ISCAE Casablanca. Pendant deux jours de débats intenses, près de 100 intervenants confronteront leurs visions autour du rôle de l’entrepreneuriat dans le modèle de développement du Maroc.

Plusieurs personnalités politiques et économiques internationales participeront à ce rendez-vous incontournable de la rentrée économique où sont attendus plus de 2 000 entrepreneurs, universitaires et étudiants.

Parmi les intervenants internationaux ayant confirmé leur présence, on peut citer Lionel Zinsou, ancien premier Ministre du Bénin, Jean Louis Borloo, ancien Ministre d’État français, Paulo Portas, ancien Vice-premier Ministre du Portugal, Michal Kurtika, Président de la COP24 ou encore Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République française.

Côté marocain sont attendus le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Otmani, les Ministres Mohammed Benchaâboun, Abdelouafi Laftit, Moulay Hafid Elalamy, Said Amzazi, le Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, le Président du Conseil de la Concurrence, Driss Guerraoui, et la Présidente du Directoire du Fonds Hassan II pour le Développement économique et social, Dounia Taarji.