– Etats-Unis : Déçu par les principaux candidats à l’investiture du parti démocrate en vue de la présidentielle de 2020, le milliardaire et magnat des médias Mike Bloomberg envisage à nouveau de briguer la présidence, rapporte le New York Post.

– Etats-Unis : Le groupe américain de l’impression Xerox envisage d’acheter le fabricant américain d’ordinateurs et d’imprimantes Hewlett-Packard (HP) dans le cadre d’une fusion entre les deux entreprises, rapporte le Wall Street Journal.

– Chine-USA : Pékin et Washington ont convenu d’une levée « par étapes » de leurs droits de douane punitifs mutuels, alors que les deux puissances économiques s’efforcent de finaliser un accord partiel sur leur différend commercial.

– Zone Euro : La Commission européenne a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2019 et 2020, en raison de « grandes incertitudes » et d’un environnement extérieur « beaucoup moins favorable ».

– Inde : Le pays pointe au premier rang en termes de parité hommes-femmes dans le domaine des Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), loin devant les Etats-Unis et l’Europe, selon une étude menée par l’Association indienne des sociétés de logiciels et de services (NASSCOM).

– Iran : Les autorités ont retiré l’accréditation d’une inspectrice de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), suite à un incident survenu, la semaine dernière, lors d’un « contrôle » à l’entrée de l’usine d’enrichissement d’uranium de Natanz au centre de l’Iran, a annoncé l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA).

– Etats-Unis : Le président Donald Trump recevra son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, la semaine prochaine à Washington, mettant ainsi fin à des semaines d’incertitude quant à savoir si le président turc allait faire ce voyage malgré les tensions sur la Syrie.

– Inde : Le gouvernement a décidé de mobiliser un budget de 100 milliards de roupies (1,4 milliard de dollars) pour la création d’un fonds destiné à soutenir les projets de logements bloqués pendant des années, a annoncé la ministre des Finances, Nirmala Sitharaman.

– Chine : Les autorités songent déjà à la sixième génération de l’internet mobile (6G) alors que la 5G vient de commencer son déploiement dans le pays.

– Europe : Avec un taux de 1,4%, l’économie du continent devrait connaître cette année sa plus faible croissance depuis 2013, indique le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport.

– Etats-Unis : Les premières auditions publiques au Congrès américain dans l’enquête visant la destitution du président Donald Trump débutent la semaine prochaine, ont annoncé les Démocrates qui contrôlent la Chambre des représentants.

– Belgique : Le Roi Philippe a nommé le président du Parti socialiste (PS), Paul Magnette, en tant qu' »informateur » après l’échec de la mission de « préformation » du prochain gouvernement fédéral, sur fond de persistance de divergences entre les principales formations politiques du pays.

– Bolivie : Les manifestations sociales survenues après les résultats contestés des élections générales du 20 octobre dernier ont causé des pertes d’au moins 167 millions de dollars pour le pays, a annoncé le ministère de l’Économie.

– Inde : Le taux des fusions-acquisitions a atteint 52,1 milliards de dollars en 2019, ce qui permettrait aux investissements dans ce pays de revenir à la « normale » malgré le ralentissement de l’économie mondiale, selon un rapport publié, mardi, par le cabinet Baker McKenzie.

– Vietnam : La capitale Hanoï a été classée dans le réseau mondial des villes les plus créatives de l’UNESCO parmi 66 autres cités à travers le monde.

– Norvège : Le gouvernement a annoncé que le cash-flow net total provenant de l’industrie pétrolière du pays est estimé à 238 milliards de couronnes (23,49 milliards euros) en 2019 et à 245 milliards de couronnes (24,2 milliards euros) en 2020.

– Emirats arabes unis : Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan a été réélu à la présidence de l’Etat pour un quatrième mandat.

– Commission européenne : La future présidente, l’Allemande Ursula von der Leyen, a demandé au Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, de désigner un candidat britannique au poste de commissaire européen, eu égard au report du Brexit.

– Vénézuela : L’administration Trump a imposé des sanctions contre cinq responsables du régime Maduro qui avaient déjà été identifiés par l’Union européenne ou le Canada.

– France : Le pays vient de nommer un fédérateur à l’export pour les énergies renouvelables, a annoncé une source diplomatique.

– Espagne : La Cour suprême a émis des mandats d’arrêt internationaux contre trois anciens membres de la Generalitat (gouvernement catalan), pour leur rôle dans la tentative de sécession de la région menée en octobre 2017.

– Brésil : La pollution aux hydrocarbures des côtes nord-est du Brésil est un événement « sans précédent » de par les circonstances dans lesquelles il s’est produit, a indiqué le ministre de la défense, Fernando Azevedo e Silva.

– Chili : L’industrie du tourisme a été fortement touchée par la vague de manifestations qui secoue le pays andin depuis le 28 octobre dernier, avec l’annulation de la moitié des réservations d’hôtel dans le sillage de la suspension de l’organisation de deux importants sommets mondiaux, a indiqué une responsable chilienne.

– Brésil : Le pays a organisé, ce mercredi, une méga vente aux enchères de droits d’explorations pétrolières sans précédent dans le monde.

– France : La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a indiqué que le gouvernement allait mettre en place des « objectifs chiffrés » ou des « quotas d’immigrés économiques » chaque année pour pourvoir les besoins de la France en main d’œuvre.

– Chine : Les autorités du nord du pays ont découvert une nécropole datant de plus de 800 ans sous la dynastie Jin (1115-1234).

– Etats-Unis : L’administration Trump a officiellement notifié à l’ONU le retrait du pays de l’Oncle Sam de l’accord de Paris sur le climat, a indiqué le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo.

– Pérou : Les investissements dans les projets miniers dans le pays entre 2019 et 2022 devraient atteindre 11,7 milliards de dollars, selon le ministère de l’Energie et des mines.

– Pérou : Le gouvernement tente, dans un contexte international complexe, d’accélérer l’achèvement des projets d’investissement public afin de réaliser cette année une croissance économique de 3%, a déclaré la ministre de l’Economie, Maria Antonieta Alva.

– Guatemala : Le président élu, Alejandro Giammattei (conservateur), a annoncé qu’il rompra les relations diplomatiques avec le Venezuela du président socialiste Nicolas Maduro dès qu’il prendra ses fonctions le 14 janvier.

– Asie : Les dirigeants de 15 pays réunis dans le cadre du 35ème Sommet de l’ASEAN ont déclaré, à Bangkok, qu’ils sont parvenus à une entente concernant le texte du pacte Partenariat économique intégral régional (RCEP), un projet d’une vaste zone de libre-échange qui se fera finalement sans l’Inde qui redoute l’ouverture de son marché aux produits chinois.

– Iran : Le pays va reprendre ses activités d’enrichissement d’uranium dans son usine de Fordo (à quelque 180 km au sud Téhéran), a annoncé le président Hassan Rohani.

– Etats-Unis : Le pays a annoncé une récompense allant jusqu’à 20 millions de dollars pour toute information qui conduirait à la localisation et au retour de l’ancien agent du FBI, Robert Levinson, disparu mystérieusement en 2007 en Iran.

– Suisse : L’évolution conjoncturelle du pays sera ternie cette année et en 2020 par l’aggravation des tensions commerciales et le ralentissement économique en Europe, a affirmé l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la confédération helvétique.

– Roumanie : Le gouvernement minoritaire roumain présenté par le libéral Ludovic Orban a obtenu, cette semaine, la confiance du Parlement.

– Norvège : La couronne s’est affaiblie plus que prévu suite à un recours vers des monnaies refuges, a annoncé le gouverneur de la Banque centrale Oeystein Olsen, précisant que la politique monétaire ne sera pas modifiée à moins de voir le risque d’inflation monter en flèche.

– Norvège : Le pays autorisera la double nationalité à compter de début 2020, ce qui signifie que les ressortissants étrangers éligibles à la nationalité norvégienne pourront faire leur demande sans avoir à renoncer à leur citoyenneté d’origine, a annoncé le gouvernement.

– Corée du Sud : Samsung Electronics a célébré cette semaine le 50ème anniversaire de sa fondation, à travers un événement à Samsung Digital City, le siège de la société à Suwon, durant lequel plus de 400 employés étaient présents pour commémorer cet événement, en compagnie du comité de direction de la marque.

– Espagne : Les recettes touristiques de l’Espagne ont atteint 73,83 milliards d’euros à fin septembre dernier, en hausse de 3% par rapport à la même période de 2018, indique l’Institut national de la statistique (INE).

– Inde : Ecoles fermées, vols déroutés, activités en plein air déconseillées : une alerte à la pollution de l’air des plus inquiétantes dans la région de la capitale indienne Delhi, qui suffoque depuis plusieurs jours sous un épais smog qui a contraint les autorités à déclarer l’état d’urgence sanitaire.

– France : La Commission européenne a ouvert une enquête formelle en matière de pratiques anticoncurrentielles afin de déterminer si les deux groupes de grande distribution « Casino » et « Intermarché » ont coordonné leurs comportements sur le marché, en violation des règles de concurrence de l’Union européenne (UE).

– Japon-Corée du Sud : Les deux pays ont convenu de tenir des pourparlers de haut niveau en vue de trouver une solution au différend commercial qui mine les relations entre les deux pays.

– France : Une cathédrale classée au patrimoine mondial de l’Unesco a été cambriolée à la voiture-bélier, aux Pyrénées-Atlantiques, dans le sud-ouest de la France.

– Etats-Unis : Le président Donald Trump a approuvé un plan visant à ramener à 18 000 le nombre maximal de réfugiés admis aux Etats-Unis durant l’exercice financier 2020, soit le niveau le plus bas jamais enregistré depuis le début de ce programme, il y a plus de 30 ans.

– ONU : La Sénégalaise Seynabou Diouf est la lauréate 2019 du Prix de la policière des Nations Unies, et ce pour son service au sein de la MONUSCO – la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (RDC).

– Arabie Saoudite : Le mastodonte pétrolier saoudien Aramco a confirmé son intention d’entrer en Bourse sur le marché financier de Ryad, en décrivant cette opération comme une « étape significative » de son histoire.

– Etats-Unis : L’Etat de Californie pourrait prendre le contrôle de Pacific Gas and Electric (PG&E) si la compagnie de services publics ne parvient pas à sortir de la faillite d’ici le milieu de l’année prochaine, a averti le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom.

– Vietnam : La compagnie aérienne low-cost, Vietjet Air, a signé un contrat de 2,8 milliards de dollars avec le constructeur Airbus portant sur l’acquisition de 20 avions long-courrier A321XLR.

– Inde-Allemagne : Les 2 pays ont procédé, à New Delhi, à la signature de 20 accords de coopération bilatérale dans les domaines notamment de l’agriculture et de la technologie maritime, a annoncé le ministère indien des Affaires étrangères.

-Etats-Unis : Le président américain Donald Trump a annoncé la nomination de Chad Wolf comme secrétaire par intérim du Département de la Sécurité intérieure (DHS), en attendant la désignation d’un candidat permanent pour pourvoir ce poste.

– Etats-Unis : Alphabet, la maison mère du géant de la technologie Google va acquérir le fabricant américain de montres intelligentes (smartwatch) « Fitbit » pour environ 2,1 milliards de dollars, a annoncé la start-up.

-France : Le Président Emmanuel Macron a effectué cette semaine une visite d’Etat en Chine, la deuxième de son quinquennat.

– Turquie : Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a rencontré à Istanbul, le président Recep Tayeb Erdogan, qui l’a informé des détails d’un « plan turc » portant sur une zone de sécurité dans le nord-est de la Syrie pour le retour des réfugiés syriens.

– Chine : L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a autorisé le pays à imposer des sanctions sur 3,6 milliards de dollars de produits américains par an, en représailles à des mesures antidumping prises par Washington.

– Grande Bretagne : Le gouvernement a annoncé sa décision de suspendre la fracturation hydraulique, une pratique qui consiste à pomper de l’eau, des produits chimiques et du sable sous terre à haute pression pour fracturer le schiste argileux et libérer les hydrocarbures.

– Espagne : Le gouvernement en fonction a offert son aide à la jeune activiste suédoise, Greta Thunberg, afin qu’elle puisse participer à la 25è Conférence des parties de la Convention-Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (COP 25), qui se tiendra du 2 au 13 décembre à Madrid.

– Etats-Unis : Un juge fédéral a suspendu l’application d’une règle de l’administration Trump exigeant des futurs immigrants qu’ils prouvent qu’ils auront une assurance maladie ou peuvent payer les soins médicaux avant de pouvoir obtenir un visa américain.

– Etats-Unis : Airbnb a annoncé l’interdiction des « Party houses », après la mort de cinq personnes lors d’une fête d’Halloween organisée dans une maison louée via la plateforme de location en ligne entre particuliers.

– Thaïlande : Les demandes d’investissements directs étrangers (IDE) au cours des neuf premiers mois de l’année ont augmenté de 69% en glissement annuel, a annoncé le Board of Investment (BOI), l’agence gouvernementale chargée de la promotion des investissements étrangers dans le pays.

– France : Le fondateur du SAMU (Service d’assistance médicale d’urgence), le professeur Louis Lareng, est décédé à l’âge de 96 ans.

– Equateur : Des experts ont découvert deux nouvelles espèces de « salamanques », des reptiles de petites proportions, dans deux volcans d’une île de l’archipel des Galápagos, a annoncé le Parc national des Îles Galápagos.

– Etats-Unis : 128 000 emplois ont été créés en octobre, le taux de chômage atteignant 3,6%, une performance qui a dépassé les prévisions des analystes au cours d’un mois impacté par l’une des plus importantes grèves du secteur automobile de ces dernières décennies.