– Etats-Unis : L’économie a créé 145 000 emplois en décembre, a annoncé ce vendredi le département du Travail, maintenant ainsi le chômage à 3,5%, soit son plus bas niveau depuis 50 ans.

– Espagne : Le pays a battu un nouveau record historique en 2019 en matière de greffe et de don d’organes, avec 5 449 transplantations d’organes, grâce à 2 301 donneurs, selon l’Organisation nationale espagnole des transplantations (ONT).

– Etats-Unis : La justice américaine a autorisé à l’administration du président Donald Trump à puiser 3,6 milliards de dollars dans le budget du Pentagone pour la construction du mur à la frontière avec le Mexique, une promesse de campagne qui peine à voir le jour.

– Espagne : Le chef du nouveau gouvernement de coalition, Pedro Sanchez, présentera, ce dimanche, au Roi Felipe VI la composition de son exécutif, ont annoncé des sources de la présidence du gouvernement.

– Liban : La justice a interdit, ce jeudi, à l’ex-patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn de quitter le pays, après un interrogatoire par le parquet général au sujet d’une demande d’arrestation d’Interpol.

– UE : Les exportations agroalimentaires de l’Union européenne ont atteint le niveau record de près de 150 milliards d’euros sur un an, selon un rapport de la Commission européenne.

– Chine : Le ministère du Commerce a confirmé, ce jeudi, que le vice-Premier ministre Liu He se rendrait à Washington du 13 au 15 janvier pour signer un accord préliminaire conçu comme une trêve dans la guerre commerciale sino-américaine.

– UE : La Croatie, qui est devenue membre de l’Union européenne en 2013, assure à partir de ce jeudi et pour six mois, la présidence tournante pour la première fois.

– Economie mondiale : La croissance devrait s’établir à 2,5%, en 2020, selon un rapport publié par la Banque mondiale qui souligne que si les investissements et le commerce se redressent progressivement après la faiblesse significative de l’an dernier, les risques de baisse persistent.

– Etats-Unis : Macy’s, la chaîne de grands magasins basée à New York, a annoncé qu’elle compte fermer 29 de ses établissements à travers le pays suite à la chute de ses ventes au cours du trimestre critique des fêtes de fin d’année.

– Iran : Le président américain Donald Trump a annoncé, mercredi, de nouvelles sanctions contre l’Iran au lendemain de frappes iraniennes contre des bases militaires américaines en Irak.

– Brésil : Les incendies de forêt en Amazonie ont augmenté de 30% au cours de la dernière année, passant de 68 345 en 2018 à 89 178 en 2019.

– Chili : Une forte augmentation des licenciements de travailleurs a été enregistrée décembre dernier, en raison des besoins de l’entreprise, a annoncé la Direction du Travail.

– Etats-Unis : Le taux de décès par cancer dans le pays a continué de baisser pour la 26ème année consécutive, selon un nouveau rapport de l’American Cancer Society.

– Espagne : Le secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Pedro Sanchez, a prêté serment, mercredi, comme président du gouvernement devant le Roi Felipe VI d’Espagne, au lendemain de l’approbation de son investiture par le Congrès des députés (Chambre basse du Parlement).

– Etats-Unis : Le constructeur aéronautique Boeing a déclaré qu’il recommandait la formation des pilotes du 737 MAX sur les simulateurs de vol avant le retour du jet en service commercial, revenant sur sa position antérieure selon laquelle seule une formation sur ordinateur suffirait.

– Etats-Unis : Les tarifs douaniers américains contre la Chine ont déclenché une baisse des importations en novembre, contribuant au plus faible déficit commercial en trois ans.

– Espagne : Le Congrès des députés (chambre basse du parlement) a approuvé l’investiture du candidat du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Pedro Sanchez, comme président du gouvernement, ce qui met fin à des mois de paralysie politique.

– Japon : La justice a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de Carole Ghosn, soupçonnée de « faux témoignage » dans l’enquête japonaise sur son époux l’ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, qui a fui, fin décembre, le Japon où il était assigné à résidence, ont annoncé les médias nippons.

– Etats-Unis : La compagnie aérienne American Airlines a annoncé avoir trouvé un accord avec Boeing sur le montant des indemnisations que doit lui verser l’avionneur afin de compenser le manque à gagner subi du fait de l’immobilisation du 737 MAX depuis mars 2019.

– Canada : Les changements climatiques et les perturbations démographiques liées au vieillissement de la population devront peser sur l’économie du pays durant la prochaine décennie, révèle un nouveau rapport de la Banque Royale du Canada (RBC).

– Grande Bretagne : Le premier budget du gouvernement après le Brexit sera présenté le 11 mars et sera consacré au renforcement des dépenses dans les services publics, a annoncé le ministre britannique des Finances, Sajid Javid.

– Autriche : Le président du Parti Populaire (OVP), Sebastian Kurz, a été investi à la tête du gouvernement dans le cadre d’une coalition avec le parti Alternative verte lors d’une cérémonie devant le chef de l’Etat Alexander Van Der Bellen.

– Etats-Unis : L’ancien candidat à la présidentielle de 2020, Julian Castro, a annoncé son soutien à la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren pour l’investiture du parti démocrate.

– Norvège : Le secteur pétrolier, avec le géant Equinor en tête, a annoncé son ambition de réduire à « près de zéro » ses émissions de CO2 en Norvège en 2050, un objectif qui ne comble pas totalement les défenseurs de l’environnement.

– Grande Bretagne : Le Premier ministre, Boris Johnson, a accueilli la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, à Downing Street cette semaine afin de lancer à nouveau les négociations en vue d’un accord de libre-échange avec l’Union européenne, avant la mise en oeuvre effective du Brexit à la fin de ce mois.

– Chine : Le satellite de communications le plus lourd et le plus avancé de Chine, le Sheijan-20, a atteint sa position fixe en orbite géosynchrone, a annoncé la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine (CASC).

– France : La grève contre la réforme des retraites dans les transports en communs, qui se poursuit depuis le 5 décembre, a occasionné des pertes de l’ordre de 600 millions d’euros pour la Société nationale des chemins de fer (SNCF), a annoncé son DG, Jean-Pierre Farandou.

– Suisse : Les travaux de démantèlement de la centrale nucléaire de Mühleberg, en service depuis 47 ans, ont débuté cette semaine, une première à l’échelle de la confédération qui n’a désormais plus que trois centrales nucléaires actives.

– Etats-Unis : Le président Donald Trump a menacé l’Irak de « très fortes » sanctions si les troupes américaines devaient quitter le pays, après le vote du Parlement irakien pour réclamer leur expulsion.

‘- Venezuela : Juan Guaido a été réélu président de l’Assemblée nationale (Parlement), dimanche dernier lors d’une séance organisée quelques heures après que les forces de l’ordre aient empêché le chef de file de l’opposition et une dizaine de députés de prendre part à une session tenue au Parlement.

– Croatie : L’ancien Premier ministre croate et candidat du parti Social-Démocrate (SDP), Zoran Milanovic, a remporté la présidentielle croate, face à la présidente sortante et candidate du parti de l’Union démocratique croate (HDZ), Kolinda Grabar-Kitarovic.

– Chine : L’industrie aérospatiale connaîtra une année dynamique en 2020, avec au programme un total de 40 lancements spatiaux de satellites, a annoncé la Société des sciences et technologies aérospatiales de Chine (CASC).

– Inde : Les réserves de change du pays ont continué d’augmenter au cours de la semaine terminée le 27 décembre pour atteindre un nouveau record de 457 milliards de dollars

– Chine : Les gouvernements locaux ont levé au total 4 360 milliards de yuans (environ 622,9 milliards de dollars) à travers l’émission d’obligations en 2019, contre 4 170 milliards de yuans l’année précédente.

– France : « Les perspectives économiques sont bonnes et solides », a affirmé le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire qui table sur une croissance de 1,3% en 2019 et en 2020.

– Mexique : La Banque centrale (Banxico) a prévu une reprise économique modeste en 2020 étant donné que l’économie mexicaine reste confrontée à des risques qui freinent ses perspectives de croissance

– Liban : Le ministère public libanais a annoncé ce vendredi qu’il allait convoquer Carlos Ghosn pour qu’il soit entendu, après sa fuite du Japon et la réception, par les autorités libanaises, d’une notice rouge d’Interpol à son sujet.

– UE : Les villes de Rijeka en Croatie et Galway en Irlande seront célébrées tout au long de l’année 2020 comme capitales européennes de la culture, a annoncé vendredi la Commission européenne.