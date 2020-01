– Football : Le coach Zoran Manojlovic et le Wydad de Casablanca ont mis un terme à leur collaboration ce lundi, moins de six mois après l’arrivée du Serbe sur le banc des Rouges.

– Handball : Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Dinart, sera maintenu en poste en dépit de la sortie prématurée des Bleus au premier tour de l’Euro, a annoncé ce lundi le directeur technique national Philippe Bana.

– Football : En Coupe de la CAF, les deux représentants du ballon rond marocain, le HUSA (victoire) et la RSB (défaite) ont connu des fortunes diverses mais su conserver leur place de leaders de leurs groupes.

– Football : La Fiorentina a prêté le milieu de terrain burkinabé Bryan Dabo, qui jouait depuis 2018 avec le club, à la SPAL de Ferrare avec option d’achat, ont annoncé ce lundi les deux clubs italiens.

– Football : Le Wydad et le Raja, en déplacement, respectivement en Angola et en Algérie, ont arraché le nul qui leur permet de s’approcher de la qualification en quart de finale de la Champions League africaine.

– Football : Le Real Madrid a décroché sa 11ème Supercoupe d’Espagne en s’imposant aux tirs au but contre l’Atlético Madrid (4-1) en finale ce dimanche à Jeddah en Arabie Saoudite.

– Golf : L’Australien Cameron Smith a remporté le Sony Open à Honolulu (Hawaï), comptant pour le circuit professionnel nord-américain, en battant, ce dimanche, au 1er trou de play-off l’Américain Brendan Steele.

– Karaté : Les Marocains Agalmam Sanae et Sekouri Yassine ont remporté le bronze lors du Karaté 1 Série A – Santiago 2020, disputé ce week-end dans la capitale chilienne.

– Cyclisme : Le sociétaire de l’Association Vélo Atlas Azrou, Youssef Bdadou, a remporté, la course nationale de Kénitra, organisée ce dimanche sur circuit fermé par la fédération marocaine (FRMC), en collaboration avec la ligue de la Région Rabat-Salé-Kénitra.

– Football américain : Menée 24-0 au début du deuxième quart-temps, Kansas City a brillamment retourné la situation grâce au quarterback Patrick Mahomes et au receveur Travis Kelce, pour assommer Houston (51-31) et se qualifier pour la finale de la conférence américaine de NFL.

– Handball : L’équipe de France a été éliminée dès le premier tour de l’Euro après sa défaite contre la Norvège, 28 à 26, dimanche à Trondheim, deux jours après celle concédée face au Portugal.

– Tennis : La Serbie, portée par le N’2 mondial Novak Djokovic, a remporté la première édition de l’ATP Cup en dominant l’Espagne 2 à 1, ce dimanche à Sydney.

– Judo : Trois experts marocains ont participé à un séminaire international d’arbitrage, sport et coaching en judo, dont les travaux ont pris fin dimanche à Doha, en présence de plus de 350 arbitres et coachs de cet art martial représentant une centaine de pays.

– Football : Youssef El Arabi, auteur d’un triplé, a permis à son club l’Olympiakos de remporter dimanche une large victoire (4-0) sur l’équipe de Lameya et de conforter son avance en tête du Championnat grec, le joueur marocain se positionnant en tête de la liste des buteurs.

– Golf : Le marocain amateur Soufiane Dahmane (am) s’est adjugé Attijariwafa bank Omnium 1, première épreuve de la 11ème édition de l’Atlas Pro Tour qui s’est déroulée du 8 au 10 janvier sur le Parcours Bleu du Royal Golf Dar Es Salam à Rabat.

– Football : La Renaissance Sportive de Berkane vient de renforcer sa ligne d’attaque, lors de ce mercato hivernal, en signant dans un transfert libre, vendredi 10 janvier, le duo Mohcine Yajour et Zakaria Hadraf.

– Tennis : Le Serbe Novak Djokovic, N°2 mondial, a déclaré forfait pour le tournoi d’Adélaïde (sud de l’Australie) qui démarre dimanche, a annoncé vendredi la direction de ce tournoi du circuit ATP, sans donner de raison.

– Football : Le FC Barcelone a proposé à son ancien capitaine Xavi Hernandez, actuel entraîneur du club qatari d’Al Sadd, la succession d’Ernesto Valverde sur le banc du club catalan, rapportent plusieurs médias espagnols.

– CIO : Le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino a été élu membre du Comité international olympique, vendredi lors de la 135ème session réunie à Lausanne, succédant à son prédécesseur Sepp Blatter qui avait quitté l’instance en 2015.

– Athlétisme : Le kényan Rhonex Kipruto (20 ans) a été couronné, dimanche à Valence (Espagne), roi du 10 km après avoir battu le record du monde dans un temps de 26 min 24.

‘- Biathlon : La Finlandaise Kaisa Makarainen a signé dimanche son premier succès de la saison en remportant la mass start d’Oberhof, comptant pour la Coupe du monde féminine.

– Rallyes : Les participants à la 12ème édition de l' »Africa Eco Race », qui relie Monaco à Dakar, sont arrivés samedi soir à Dakhla, avant de reprendre ce lundi leur course vers la ville de Chami, en Mauritanie.

– Tennis : La N’2 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova, a conservé son titre à Brisbane en s’imposant dimanche en finale devant l’Américaine Madison Keys, 13ème mondiale, en trois sets (6-4, 4-6, 7-5).

– Tennis : L’Américaine Serena Williams a remporté ce dimanche à Auckland, en Nouvelle-Zélande, son premier titre depuis près de trois ans en dominant en finale sa compatriote Jessica Pegula, 82ème mondiale, en deux manches (6-3, 6-4).

– Marathon : L’athlète marocain Jawad Kallouz a remporté la cinquième édition du marathon international de Fès disputé, ce dimanche, sur une distance de 42 km, avec la participation de coureurs marocains et étrangers.

– Basketball : Le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement El Hassan Abyaba a reçu, vendredi, les membres de la Commission provisoire chargée de la gestion de la Fédération marocaine (FRMBB), dans l’objectif de suivre de près la situation et faire le point sur les différents développements ayant trait à la méthodologie et les perspectives d’action de la Commission.

– Football : Le comité directeur du Club Raja de Béni Mellal a annoncé, vendredi dernier, sa séparation officielle de l’entraîneur national, Aziz Al Amri.

– Biathlon : Le Français Martin Fourcade, 31 ans, a remporté vendredi le sprint d’Oberhof, comptant pour la Coupe du monde.

– Golf : L’américain Tiger Woods fera ses débuts du 23 au 26 janvier lors du Farmers Insurance Open de San Diego, a-t-il annoncé.

– JOJ-2020 : La ville de Lausanne, en Suisse, accueille la 3ème édition des Jeux olympiques d’hiver de la Jeunesse (JOJ 2020) depuis jeudi dernier, un évènement ouvert aux sportifs de 15 à 18 ans.

– JOJ Dakar-2022 : Deux disciplines sportives, le wushu et le baseball, ont été ajoutées aux sports retenus pour le programme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus en 2022 au Sénégal, annonce le comité d’organisation de ces jeux.

– Football : Malgré la trêve hivernale, l’effectif du Bayern de Munich compte toujours beaucoup de blessés à la veille de la reprise, a déploré l’entraîneur allemand Hans-Dieter Flick.

– Football : La Lazio Rome a été contrainte de payer une amende de 20 000 euros pour les cris racistes à l’encontre de l’international italien Mario Balotelli, lors du déplacement de l’équipe dimanche à Brescia.

– Football : L’attaquant sénégalais de Liverpool FC Sadio Mané a été élu meilleur joueur africain de 2019 lors de la 28ème édition des CAF Awards qui s’est déroulée à Hurghada en Egypte.

– Football : Le milieu de terrain Danny Drinkwater, quasi-absent des terrains depuis le début de la saison, a été prêté à Aston Villa, a annoncé son club Chelsea.

– Football : L’ancien international italien Daniele De Rossi, champion du monde 2006, a annoncé qu’il mettait fin à sa carrière de footballeur pour « des raisons familiales », six mois seulement après avoir rejoint le club argentin de Boca Juniors.

– Rallyes : Le coup d’envoi de la première étape de la 12ème édition de l’ »Africa Eco Race », qui relie Monaco et Dakar, a été donné, mardi dernier au port Tanger Med.

– E-sport : Le « Casablanca World Fighters » by MDJS, une étape du championnat du monde de fighting games, a réuni les 4 et 5 janvier les champions du monde en titre pour une première édition en Afrique réussie.