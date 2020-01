« Il y a trois types de cigares. Il y a les gros cigares fait main, et ça se représente au Maroc autour de 500 000 unités par an. C’est tout petit. Et là-dessus, il y a plus de 80% qui sont des cigares cubains. Donc le gros de la consommation des cigares haut de gamme fait à la main au Maroc, c’est des cigares de Cuba », a déclaré Antoine Dutheil, Directeur Général de la Société Marocaine de Tabac.