– Basketball : La Basket-ball Africa League tiendra, ce mercredi à Casablanca, une conférence de presse pour jeter la lumière sur la NBA Africa, un championnat de basket professionnel qui sera bientôt lancé sur le continent africain.

– Football : Le jeu de tête durant les séances d’entraînement des enfants sera interdit pour la catégorie des moins de 12 ans et encadré jusqu’aux moins de 18 ans, ont annoncé, ce lundi, les Fédérations anglaise (FA), écossaise et irlandaise.

– Football : Le Marocain Ayoub Jabbari, ancien joueur de l’AS Far (Maroc), vient de rejoindre le Stade Malherbe Caen évoluant en ligue 2, pour un contrat professionnel allant jusqu’en 2023.

– Football : Le club anglais de Manchester City est suspendu des Coupes d’Europe pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022 pour ne pas avoir respecté le fair-play financier, a annoncé l’UEFA.

– Football : Le stade Hassan II, fermé depuis des mois pour des travaux de réhabilitation, a été livré, à la commune de Fès.

– Equitation : La Fédération marocaine a annoncé la qualification de la sélection nationale de saut d’obstacles, ainsi que la qualification individuelle en dressage d’un cavalier marocain aux Jeux olympiques (JO) d’été 2020 qui se tiendront à Tokyo du 24 juillet au 9 août prochains.

– Escrime : Les clubs d’Al Amal de Casablanca (Hommes) et de l’Ittihad Zerktouni (Dames) ont remporté, ce dimanche, les finales du Circuit National, qui s’est déroulé à la salle omnisports d’Essaouira.

– Judo : Le champion marocain Mohsin Attaf a décroché dimanche la médaille d’argent (moins de 100 kg) au “Kuala Lumpur BJJ International Open”, organisé pour la première fois dans la capitale malaisienne.

– JO : Le président du comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo, Yoshiro Mori, a une fois de plus affirmé jeudi, sur fond de “rumeurs irresponsables”, qu’il ne comptait pas “reporter” ou “annuler les Jeux” à cause de l’épidémie du Coronavirus.

– Rugby à VII : Les tournois de Hong Kong et Singapour, prévus pour le mois d’avril, ont été reportés à octobre en raison du coronavirus, a annoncé World Rugby dans un communiqué.

– Football : Le sélectionneur de la Guinée, le Français Didier Six a signé un contrat de trois ans, avec la Fédération guinéenne.

– Basketball : Les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors rejoignent les New York Knicks avec une capitalisation dépassant 4 milliards de dollars, alors que les franchises NBA ont généré des revenus record de 8,8 milliards de dollars en 2019, a annoncé le magazine Forbes.

– Kick-boxing : Le Franco-Marocain Karim Ghajji, multiple champion du monde (championnats K-1), va mettre en jeu son titre mondial au cours d’une soirée de gala prévue, le 10 avril prochain, à la salle couverte du complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

– Football : L’attaquant togolais Emmanuel Adebayor a signé un contrat avec le club paraguayen Olimpia, quadruple champion en titre du Paraguay.

– Formule 1 : Prévu initialement le 19 avril, le Grand Prix de Chine a été reporté sine die à cause de l’épidémie de coronavirus, a indiqué la Fédération internationale de l’automobile.

– Tennis de table : La coupe d’Afrique individuel seniors sera organisée, du 24 au 26 février en Tunisie, a annoncé mardi la Fédération tunisienne de tennis de table (FTTT).

– Football : La Fédération allemande a infligé 50 000 euros d’amende à Schalke 04 en raison des chants racistes entonnés, le 4 février, par certains de ses supporters contre un défenseur du Hertha Berlin en Coupe d’Allemagne.

– Football : L’ailier français Ousmane Dembélé (22 ans), opéré d’une rupture d’un tendon de la cuisse droite, sera indisponible “environ 6 mois”, a annoncé le FC Barcelone.

– Basketball : La Basketball Africa League (BAL) a annoncé que Luol Deng, le joueur deux fois All-Star NBA et athlète Olympique en 2012, allait devenir l’ambassadeur international de la ligue.

– Agadir : L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG), organisera les 13 et 14 février courant, le 1er Congrès International du Management du Sport “CIMAS’20”, sous le thème “Le Management Global et Globalisé du Sport”.

– Football : Dix semaines seulement après son arrivée, l’entraîneur du club allemand de Hertha Berlin, Jürgen Klinsmann, ancien sélectionneur de la Mannschaft, a annoncé sa démission, estimant ne pas recueillir suffisamment de soutien dans la lutte du club pour le maintien en Bundesliga.

– Football : L’équipe de la région de Dakhla-Oued Eddahab a remporté la 8ème édition du tournoi d’amitié Maroc-Suisse, organisé du 7 au 9 février à Laâyoune en marge de la Coupe d’Afrique des nations de futsal.

– Basketball : L’équipe nationale féminine du Nigeria a validé son ticket pour les jeux olympiques Tokyo-2020 (27 juillet au 9 août 2020).

– Futsal : Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a organisé, la semaine dernière à Rabat, une cérémonie en l’honneur de la sélection nationale, sacrée vendredi dernier championne d’Afrique après sa victoire face à son homologue égyptienne (5-0).