Après avoir révolutionné le design automobile dès son lancement en 2017, le Toyota C-HR revient encore plus iconique que jamais avec sa nouvelle version au design rafraichi, qui lui confère un look particulièrement distingué.

Inspiré du diamant, le nouveau Toyota C-HR est un Crossover qui se veut génétiquement différent sur tous les plans.

Avec sa stature imposante, sa puissance et son agilité remarquables, le Nouveau Toyota C-HR est une véritable ode aux SUV sans aucun compromis.

Toujours aussi chic et élégant

Le design affûté du Toyota C-HR augure le dynamisme, la puissance et les capacités sans compromis d’un SUV hors norme.

Sa silhouette sculpturale et anguleuse le rend inimitable. Son empattement large et son style progressif lui confèrent une allure dynamique, tandis que ses matériaux haut de gamme flattent les sens et soulignent l’état d’esprit peu conventionnel de ce modèle.

3 ans après son premier lancement officiel au Maroc, le restylage vient apporter plusieurs évolutions esthétiques au modèle dont : l’apparition de nouveaux optiques LED, avec une signature lumineuse plus moderne. Et ce tant à l’avant qu’à l’arrière, qui lui donnent un look encore plus agressif.

Plus élancés, ses feux de jour LED prennent de la largeur, renforçant le regard perçant du nouveau CH-R.

Les feux antibrouillard, eux, migrent légèrement vers les côtés. Sa calandre, avec sa finition noir mat et sa taille plus imposante, réaffirme encore une fois son caractère sportif.

Un intérieur confortable et raffiné

Conjuguant style et commodité, le Nouveau C-HR se distingue par un intérieur élégant et confortable.

L’habitacle est tapissé de surfaces douces au toucher, contrastées par des inserts piano black, et des ornements en bleu ou en gris, qui apportent une ambiance très contemporaine.

Ce Nouveau CH-R combine une panoplie d’équipements de confort : volant et levier de vitesse gainés en cuir, sièges en cuir, accoudoir de porte effet cuir… des matériaux nobles et des équipements de pointe, pour répondre aux plus exigeants.

Le diamant est bien évidemment toujours à l’honneur: les sièges, les accoudoirs et le plafond du véhicule sont ornés de motifs diamants qui font échos à sa silhouette inspirée de la pierre précieuse.

L’autre grosse nouveauté, technologique cette fois, concerne l’arrivée des surcouches Android Auto et Apple CarPlay sur le système multimédia. Une première sur le C-HR.

Accéder aux informations de son smartphone et à certaines applications n’a jamais été aussi simple et sécurisé.

Last but not least, le C-HR possède une meilleure insonorisation et isole mieux les vibrations, pour vous concentrer sur votre amour du volant.

L’hybride : performance et économie

Sous le capot, le nouveau CH-R se targue d’une motorisation hybride : basée sur un moteur essence 1,8 litres, couplé à un moteur électrique. Ce duo de choc vous offrira toutes les performances que vous désirez… avec une consommation

contenue à 3,8 litres en cycle mixte ! Pour couronner le tout, la transmission automatique CVT est de série, et la vignette est gratuite !

Un prix toujours aussi attractif !

Le C-HR est disponible à partir de 262 000 Dhs. Vous pouvez l’acquérir avec les conditions avantageuses de Toyota : vrai crédit gratuit, crédit à partir de 0% d’apport … et une mensualité ultra light, à partir de 1.500 DHS !