La ligue nord-américaine de baseball (MLB) a annoncé mercredi son intention de permettre à quelque 11.500 fans d’assister aux matches des World Series de son championnat, ainsi qu’à ceux de la finale de conférence nationale qui les précèderont à Arlington, au Texas.



Environ 10.550 spectateurs seraient répartis dans le flambant neuf Globe Life Field, qui peut normalement accueillir plus de 40.000 personnes, où jouent cette saison les Texas Rangers et 950 autres occuperaient des loges d’un tout autre prix.



“La MLB a reçu les approbations requises pour accueillir les fans dans le stade et mettra en œuvre des protocoles de santé et de sécurité avec le concours des autorités nationales et locales”, a précisé l’instance.



Le championnat qui a débuté fin juillet à huis clos, avec trois mois de retard en raison de la pandémie de coronavirus, en est actuellement au stade des play-offs élargis à 16 équipes, qui reçoivent dans leur propre stade. Les finales de conférences nationale et américaine se joueront elles à partir du 20 octobre dans des lieux neutres.