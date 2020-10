Le Raja de Casablanca a conservé mercredi son fauteuil de leader de la Botola Pro D1 de football malgré son match nul chez le Mouloudia d’Oujda (2-2), dans le cadre de la 27è journée, tandis que son dauphin, la Renaissance de Berkane, a raté le coche en s’inclinant à domicile face à la Renaissance de Zemamra (1-2). P9En déplacement à Oujda, les hommes de Jamal Sellami ont ouvert la marque dès la troisième minute du jeu sur un but de Hamid Ahadad, avant que Noah Sadaoui n’égalise pour les locaux. Les Oujdis, qui ont repris l’avantage à la 62è minute grâce à Lamine Diakite, ont concédé un but sur penalty à 18 minutes de la fin de la rencontre signé Mohsine Moutouali, qui permet aux siens de rester aux commandes avec un total de 53 points.



Non loin de là, à Berkane, les hommes de Tarik Sektioui ont été surpris par la Renaissance de Zemamra (1-2), une contre performance qui les rétrogradent à la 3è place du classement avec 50 points. Le club de Zemamra s’est imposé grâce à des réalisations de Lahcen Dahdouh (52è) et Mehdi Lemzaouri (90è+2), alors que le défenseur Mohamed Aziz a été l’auteur de l’unique but des Oranges.



La meilleure opération de la journée est à mettre à l’actif du Wydad de Casablanca, large vainqueur à domicile face à l’Olympic de Safi (4-1), grâce aux buts de Badii Aouk (21è, 87è), Yahya Jabrane (43è, sp) et Kazadi Kaasengu (76è, sp). Ce succès permet aux Rouges de retrouver leur position de dauphin avec 52 unités, soit à un petit point de leur rival éternel le Raja. La course au titre, à trois journées de la fin, promet d’être infernale.



De son côté, le FUS de Rabat s’est imposé à domicile face à au Rapide Oued Zem (3-1) et se hisse à la quatrième position du classement avec 43 points. Les trois buts de cette précieuse victoire ont été signés Muhammed Badammosi (26è), Ayoub Skouma (41è) et Amine Louani (80è), tandis que l’unique but des visiteurs a été l’oeuvre d’Ibrahim El Bahraoui.



Au Nord, le derby régional entre l’Ittihad de Tanger et le Moghreb de Tétouan a sourit au club du Détroit (1-0), malgré leur infériorité numérique après l’expulsion de Mohamed Chibi (51è). Les hommes de Juan Pedro Benali ont décroché les trois points en jeu suite à un but de Taoufik Ijrouten (46è). Les Tangérois demeurent toutefois dans la zone rouge du classement avec un total de 30 points, ex aequo avec Rapide Oued Zem et le Youssoufia de Berrechid, battu jeudi par l’AS FAR (2-4).



La rencontre des mal-nantis, ayant opposé l’Olympique de Khouribga, avant-dernier, à la lanterne rouge, le Raja de Béni Mellal, déjà relégué en 2è division, s’est soldée par une victoire des Phosphatiers (1-0), sur un but du Congolais Samu Tshibamba (18è). Mais malgré les trois points, l’OCK est toujours dans la zone de turbulence.