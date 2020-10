Les Rangers de New York ont racheté la dernière année du contrat du gardien suédois Henrik Lundqvist, qui quitte le club après quinze ans de présence dans ses cages, a annoncé mercredi la franchise de NHL.



“Peu de joueurs ont été aussi importants pour le club qu’Henrik, et nous lui en sommes incroyablement reconnaissants. En 15 ans, il a non seulement prouvé qu’il était l’un des meilleurs gardiens de son époque, mais aussi un très grand ambassadeur. Il fera toujours partie de la famille des Rangers, a déclaré le président James Dolan, dans un communiqué.



En 2013, lorsque les Rangers lui avaient offert une prolongation de contrat de 7 saisons évaluée à 59,5 millions de dollars, cela avait fait de lui le gardien de but le mieux payé de la Ligue nord-américaine.



Agé de 38 ans, Lundqvist n’a pas gagné la Coupe Stanley avec New York, s’inclinant en finale en 2014, mais il a décroché le trophée Vézina récompensant le meilleur gardien de but de la saison régulière en 2012.