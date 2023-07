Et de deux ! Après avoir été dans le très prestigieux classement Travel and Leisure la semaine dernière, La Mamounia vient d’être classée 3ème hôtel dans la liste Robb Rebort des 50 plus luxueux hôtels au monde.

Une reconnaissance qui internvient alors que La Mamounia entame une phase d’embellissement pour célébrer son centenaire avec éclat…

Selon les responsables, un nouveau visage de La Mamounia sera à découvrir à la rentrée, une Mamounia « fière de son histoire et de son héritage, prête à vivre un nouveau chapitre de son histoire ».