La Mamounia s’est hissée dans le top 10 des meilleurs établissements hôteliers du monde pour l’année 2023. L’hôtel est le seul à représenter le Maroc au classement « The World’s 50 Best Hotels ».

L’établissement centenaire, se positionne à la 6e place des 50 meilleurs établissements au monde, offrant l’une des meilleures expériences en termes d’hospitalité et de restauration.

Pour l’édition 2023, 50 établissements provenant de 35 destinations étaient en lice pour décrocher la palme du meilleur hôtel du monde.

La Mamounia, qui fait partie de l’histoire du Maroc et de la ville ocre, a été conçue en 1923 par les architectes Henri Prost et Antoine Marchisio. Niché au cœur d’un domaine de 15 hectares, l’hôtel mêle architecture traditionnelle et contemporaine.

L’établissement avait notamment servi de lieu de tournage pour le film « The Man Who Knew Too Much » (1956), du célèbre cinéaste Alfred Hitchcock.

A noter que 580 experts de l’industrie hôtelière et du voyage ont participé à l’élaboration de ce classement.