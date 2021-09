Carton plein pour La Mamounia et le cabinet d’architecture Jouin / Manku !

Hier à Dubai, ont eu lieu les délibérations du prestigieux prix AHEAD, prix international récompensant les plus beaux projets d’hôtels, de restaurants et de bars à travers le monde de par leur architecture et leur décoration.

Le Jury composé de professionnels du design, de la restauration et de l’hôtellerie a récompensé deux lieux de La Mamounia récemment repensés par le duo Patrick Jouin et Sanjit Manku :

Dans la Catégorie Restaurant : « L’Asiatique par Jean-Georges » et dans la Catégorie Bar, Club, Lounge : Le Bar Churchill .

« Nous sommes très fiers et heureux de cette nomination qui nous conforte dans l’ idée que nos choix architecturaux et partis pris en design avec Patrick Jouin et Sanjit Manku dans la rénovation de La Mamounia, ont été les bons » Pierre Jochem, Directeur Général de La Mamounia.