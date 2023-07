Le constructeur espagnol de navires, Navantia, vient de lancer les travaux de réalisation du patrouilleur « Avante 1800 » pour la Marine royale, sur son site de San Fernando dans la province de Cadix.

Dans un communiqué, la compagnie indique que les travaux de construction ont démarré lundi à Puerto Real et San Fernando. En plus de l’Avante 1800, Navantia produira un navire d’action maritime d’intervention sous-marine (BAM-IS), baptisé « Poséidon ». Celui-ci aura pour mission de soutenir les opérations de plongée, remplaçant de manière prévisible le navire de sauvetage et de sauvetage « Neptuno » en 2026.

Navantia indique : « La fabrication du BAM-IS répond à un besoin lié aux sous-marins S-80 afin d’accompagner et de garantir la sécurité des équipages tout au long de leur vie opérationnelle ».

Cette nouvelle unité pour la Marine pourra opérer avec le système OTAN de sauvetage sous-marin « NSRS ». Cette qualité, entre autres, lui permettra d’obtenir pour la première fois la certification « MOSHIP » pour un navire de la Marine nationale en tant que navire-mère pour les systèmes de sauvetage et de sauvetage sous-marins de l’OTAN. D’autre part, il disposera de véhicules sans pilote (ROV) capables d’effectuer à distance des explorations et des interventions sous-marines.

En ce qui concerne l’Avante 1800, Navantia explique que la construction de ce patrouilleur pour le Maroc comprend également un ensemble de soutien technico-logistique (pièces de rechange, outillage et documentation technique), y compris des services de formation technique pour le personnel de la Marine royale marocaine en Espagne.

Le patrouilleur est une solution qui garantit de longues périodes de déploiement en mer, avec des coûts d’exploitation et de cycle de vie très faibles. Pour ce faire, la conception de ses systèmes vise à maintenir opérabilité, maintenabilité et fiabilité avec un effectif réduit.