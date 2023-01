Pour leur part, les créances sur l’économie auraient connu une croissance soutenue au quatrième trimestre 2022 et leur encours se serait accéléré, après +5,1% un trimestre plus tôt, ajoute la même source. Cette évolution aurait été attribuable, d’une part, à l’accélération des crédits de trésorerie aux entreprises et à la consommation des ménages et, d’autre part, à la reprise des crédits d’investissement aux entreprises, explique le HCP.

Bank Al-Maghrib aurait poursuivi sa politique de resserrement monétaire en levant, pour la deuxième fois consécutive au cours de l’année, le taux directeur de 50 points de base à 2,5%. Cette remontée intervient dans une conjoncture du maintien de fortes pressions inflationnistes aux niveaux national et international. Les taux d’intérêt sur le marché interbancaire se seraient aussitôt ajustés au nouveau taux directeur, élevant leur niveau moyen de 56 points de base en variation annuelle.

Parallèlement, les taux auraient augmenté sur le marché des adjudications des bons du Trésor, avec des hausses de 72 et 86 points de base pour les taux de maturité 2 ans et 10 ans. Pour leur part, les taux créditeurs se seraient accrus de 10 points de base en moyenne, relève la note.