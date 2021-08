Le constructeur automobile allemand OPEL, une marque du groupe Stellantis, a dévoilé la toute nouvelle OPEL Rocks-e, sa première solution de mobilité urbaine durable (SUM).

OPEL Rocks-e, ce nouveau véhicule 100% électrique répond à l’évolution des besoins de la mobilité propre. Elle a été conçue en collaboration avec le “Africa Technical Center” basé à Casablanca. L’OPEL Rocks-e sera produite au Maroc dans l’usine Stellantis de Kénitra qui produit aujourd’hui les PEUGEOT 208 et la Citroën AMI, la soeur jumelle de la Rocks-e.

“Stellantis au Maroc se positionne comme un important contributeur à la filière automobile du pays. La production d’OPEL Rocks-e bénéficiera d’un écosystème de fournisseurs locaux et d’une équipe talentueuse et diversifiée au Africa Technical Center et à l’usine de Kenitra”, a déclaré Samir Cherfan, Chief Operating Officer, Stellantis Moyen-Orient et Afrique.