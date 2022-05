Le groupe marocain Intelcia, acteur global de l’outsourcing, ambitionne de « passer d’un acteur régional fort à un acteur global », et de devenir le leader du secteur en Afrique et le Top 10 des acteurs mondiaux, à l’horizon 2025, a affirmé, jeudi à Dakar, Karim Bernoussi, Président Directeur Général et co-fondateur d’Intelcia.

Bernoussi qui s’exprimait lors de la cérémonie d’inauguration à Dakar du 3ème site de Intelcia au Sénégal, organisée sous le haut parrainage du Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a souligné que sa vision est de « hisser Intelcia au plus haut » afin de devenir le numéro 1 du secteur en Afrique, et parallèlement participer et permettre à l’ensemble de ses collaborateurs de « concourir à la construction et à la prospérité » du groupe.

L’inauguration de ce 3ème site dans le pays de la teranga, »est une réussite africaine commune, tant celle d’une entreprise que celle de ses collaborateurs », a dit le PDG de Intelcia.

A signaler qu’il s’agit du 3ème site ouvert par le Groupe au Sénégal, après ceux inaugurés à Dakar en 2016 et dans la ville de Thiès en 2019.

Après avoir rappelé que depuis sa première installation en Afrique subsaharienne en 2015, le groupe Intelcia connait »une forte croissance » comme en témoignent les chiffres, il a fait noter que le groupe compte actuellement cinq sites et plus de 4.000 collaborateurs dans cette région, avec une « ambition d’aller au delà ».

« Notre ambition aussi est de faire de Intelcia une marque panafricaine avec des valeurs qui sont les nôtres », a encore affirmé Karim Bernoussi, soulignant que le groupe, qui compte 35.000 collaborateurs présents sur 16 pays, aspire à « passer d’un acteur régional fort, que nous sommes aujourd’hui, à un acteur international ».

Il a fait remarquer dans ce sens que Intelcia est présent aujourd’hui sur quatre grandes régions et emploie 35.000 collaborateurs à fin 2021, ajoutant que le groupe ambitionne d’atteindre 40.000 à fin 2022.

Sur la région francophone, a-t-il relevé, Intelcia atteindra à la fin de l’année en cours, 4.000 collaborateurs en France, soit le premier acteur du secteur dans ce pays, où le groupe s’est installé en 2011.

Le responsable de Intelcia a annoncé également que le Groupe est l’un des premiers employeurs au Maroc avec un total de 10.000 collaborateurs, et qu’il compte ouvrir en 2022 un site en Tunisie. Le groupe affirme aussi prospecter pour pénétrer le marché allemand, anglais et de l’Europe centrale, conformément à sa stratégie qui vise une double diversification : géographique/linguistique et métiers.

Le PDG de Intelcia a indiqué que le groupe, qui est présent dans huit pays africains, couvre également la région hispanophone où il emploie plus de 10.000 collaborateurs en Espagne, au Chili et en Colombie, notant que le groupe est également le 2-ème acteur au Portugal avec plus de 7.000 collaborateurs et enfin la région US, avec une présence de plus de 3.000 collaborateurs (Egypte, Jamaïque et République Dominicaine).

« Notre ambition donc est de devenir un acteur global, le premier acteur panafricain et le Top Ten des acteurs mondiaux », a dit Bernoussi, assurant qu' »avec les efforts de nos collaborateurs et la confiance de nos clients, nous pensons que cet objectif sera atteint en 2025″.

L’ambition pour l’horizon 2025, estime-t-il, « est de dépasser les 70.000 collaborateurs » et d’atteindre « 1,5 milliard du chiffre d’affaires », relevant qu’il s’agit là d »’une vraie aventure humaine » de réaliser cette croissance. Le stratégie du groupe est claire et est basée sur trois valeurs à savoir le le rêve, le bien-être et l’efficacité (We Dream, We Care, We Do), dit-il.

La cérémonie, à laquelle ont pris part également l’Ambassadeur du Roi au Sénégal, Hassan Naciri, ainsi que des représentants de départements ministériels concernés et des autorités locales de Dakar, ainsi que les collaborateurs, a été marquée par l’allocution de Yankhoba Diattara, ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, représentant le Chef de l’Etat Sénégalais, Macky Sall, et de Jean-Yves Kotto, Chairman Afrique Subsaharienne d’Intelcia.

Le ministre sénégalais a souligné à cette occasion que l’ouverture d’un 3ème site Intelcia au Sénégal, « conforte d’une part l’attractivité de notre pays dans le domaine de l’outsourcing de manière générale et des métiers du CRM en particulier. Elle révèle, d’autre part, le potentiel de croissance qu’un Groupe tel qu’Intelcia voit en notre pays, tant en termes d’infrastructures qu’en termes de capital humain ».

« Donc, nous ne pouvons que nous réjouir de cette ouverture et du choix des dirigeants d’Intelcia. Cette nouvelle installation a indéniablement un impact positif sur le développement économique de notre pays via les investissements réalisés et les emplois générés», a déclaré le ministre sénégalais.

Le responsable sénégalais a affirmé que « nous sommes là aujourd’hui pour célébrer l’inauguration du nouveau centre de Intelcia à Dakar et aussi pour célébrer une success story africaine, à l’image de l’amitié et de la fraternité entre nos deux nations, le Maroc et le Sénégal ».

«De manière globale, l’installation d’Intelcia en Afrique subsaharienne suit une logique d’investissements responsables créateurs d’emplois et de valeur ajoutée pour tout son écosystème», a affirmé, pour sa part, Jean-Yves Kotto, Chairman Afrique Subsaharienne d’Intelcia. Il a souligné que «les perspectives de croissance sont très prometteuses, notamment au regard du bassin d’emploi porteur et réactif qu’offre le Sénégal ».

Le pays de la Téranga « est indéniablement en plein essor économique, en pleine transformation et la jeunesse sénégalaise est de mieux en mieux formée. Ce 2ème site à Dakar nous ouvre de nouvelles perspectives avec la création de plus de 800 postes à terme, sans compter les plans de carrière que nous offrons ainsi à la jeunesse au sein d’Intelcia Sénégal et du Groupe, notamment grâce à une politique de formation volontariste et structurée», a dit Jean-Yves Kotto.

S’exprimant, pour sa part, lors de cette cérémonie, l’ambassadeur du Maroc a indiqué que l’inauguration de ce projet s’inscrit en droite ligne de la vision du Roi relative à la coopération Sud-sud et à l’intégration africaine.

« C’est un exemple bien fait et achevé qui permet non seulement de créer la richesse de manière générale, mais aussi de partager le savoir-faire », a indiqué le diplomate marocain, soulignant que ce projet a été concrétisé grâce au soutien des autorités sénégalaises à leur tète le président Macky Sall.

Le Sénégal a adopté depuis longtemps une bonne politique de formation des cadres et a réuni aussi les conditions adéquates pour la promotion des investissements surtout africains, a-t-il relevé.

Naciri a indiqué que ce projet cadre avec la volonté du Roi Mohammed VI et du Chef de l’Etat Sénégalais, ajoutant que le Maroc et le Sénégal oeuvrent ensemble pour la promotion d’une « émergence commune » et de la coopération et l’amitié intra-africaines.

A rappeler que le Groupe Intelcia s’est installé en Afrique Subsaharienne en 2015, d’abord au Cameroun où il dispose d’un site à Douala avec un effectif de 1200 collaborateurs, puis au Sénégal en 2016 où Intelcia emploie 1200 personnes répartis entre trois sites, deux à Dakar et un à Thiès. Le Groupe s’est également installé en Côte d’Ivoire en 2017 avec l’inauguration d’un site à Abidjan, où il compte un effectif de près de 1200 collaborateurs.

Intelcia a également ouvert un site à Madagascar en 2017, et un autre à Maurice la même année.

Acteur global de l’outsourcing, Intelcia accompagne ses clients depuis 20 ans dans l’externalisation de leurs opérations, en conjuguant talents, technologies et processus pour offrir un service sur-mesure et des compétences aux standards internationaux. Afin de permettre à ses clients de se concentrer sur leurs enjeux et cœur de métier, Intelcia propose une offre globale on shore, Near shore et offshore autour de quatre pôles de solutions : Multichannel CX solutions, Business Processes, IT solutions et Innovative & consulting solutions.