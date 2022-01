A l’occasion de son 5e anniversaire, la plateforme e-xportMorocco.com fait peau neuve. Une nouvelle version a été mise en ligne par l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), proposant ainsi aux utilisateurs une nouvelle expérience orientée importateur.

Outre son nouveau design moderne et épuré, cette nouvelle interface offre désormais un accès facile au catalogue des produits et des services exportables et un processus de mise en relation simplifié et 100% digital à travers les demandes de devis en ligne et les demandes de rencontres B2B. Elle est disponible en français et en anglais pour une meilleure visibilité et accessibilité.

Mise en ligne en 2017 à l’initiative de l’ASMEX, la plateforme e-exportMorocco a été pensée et réalisée comme une véritable vitrine de promotion virtuelle de l’offre exportable nationale.

Les exportateurs marocains peuvent y exposer leurs produits et services, recevoir des demandes de devis et de rencontres B2B, communiquer avec les importateurs internationaux à travers la messagerie de la plateforme. Les importateurs, pour leur part, ont la possibilité d’effectuer des recherches multicritères par secteur d’activité, par type de produit ou de service ou par des mots clés pour trouver la réponse à leurs besoins en ligne.

« Cette plateforme que l’ASMEX a lancée il y a quelques années, trouve aujourd’hui tout son sens et sera encore plus utile pour nos exportateurs dans le contexte actuel. La crise sanitaire a renforcé l’utilisation du digital qui est devenu un outil incontournable pour aborder de nouveaux marchés. Nous sommes donc heureux d’offrir à nos exportateurs une solution technologique sans cesse améliorée pour répondre efficacement à leurs attentes», note M. Hassan Sentissi El Idrissi, président de l’ASMEX.

e-xportMorocco compte actuellement plus de 300 références de produits et services dans plusieurs secteurs : agriculture et agro-alimentaire, énergie, pharmacie et parapharmacie, artisanat et produits du terroir, BTP et matériaux de construction, pêche et produits de la mer, textile et cuir, industrie automobile et aéronautique, chimie et parachimie, produits bio, produits halal….