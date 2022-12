La Princesse Lalla Hasnaa a présidé, mercredi à Rabat, le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance, organisé par l’ambassade de la République Fédérale du Nigéria et la Fondation diplomatique.

Cet événement, qui réunit les généreux mécènes autour du Corps diplomatique étranger accrédité auprès de SM le Roi, est devenu un rendez-vous annuel initié par la Fondation diplomatique et des ambassades étrangères à Rabat, en faveur des populations démunies, avec la participation de diplomates, d’hommes d’affaires et d’artistes.

Le Gala diplomatique de bienfaisance a pour vocation la collecte de fonds pour contribuer à l’action sociale au Maroc, à travers le financement de nombreux projets associatifs, notamment en matière de santé, d’éducation et de formation des jeunes filles.

Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur de la République Fédérale du Nigéria à Rabat, Al Bashir Ibrahim Saleh Al Husseini a tenu à féliciter SM le Roi Mohammed VI et l’ensemble de la Famille Royale, ainsi que le peuple marocain pour la victoire historique de l’équipe nationale de football et sa qualification aux quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar-2022, un grand exploit qui honore le monde arabe et le Continent africain.

Ce Gala diplomatique annuel de bienfaisance, organisé par la Fondation diplomatique en partenariat avec les ambassades accréditées à Rabat, se veut un vecteur de solidarité et de soutien aux projets de bienfaisance dans le Royaume, a souligné le diplomate.

Saleh Al Husseini a, en outre, exprimé sa fierté du Maroc et des réalisations accomplies par le Royaume, se félicitant de la coopération entre le Maroc et la République Fédérale du Nigéria et des projets de développement menés dans ce cadre, notamment le Gazoduc Maroc-Nigéria.

Il a, par la même occasion, mis en avant les efforts déployés par les dirigeants des deux pays frères, SM le Roi Mohammed VI et le Président Muhammadu Buhari, pour le renforcement des relations bilatérales dans plusieurs domaines.

De son côté, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a exprimé sa haute reconnaissance et estime ainsi que sa profonde gratitude à la Princesse Lalla Hasnaa pour son soutien constant et sa présidence effective de ce Gala diplomatique de bienfaisance.

Après avoir mis en avant les efforts inlassables et les nobles initiatives de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Habek a souligné que l’organisation de ce Gala, devenue une tradition annuelle, trouve son essence dans l’approche de SM le Roi Mohammed VI qui a toujours appelé à venir en aide aux personnes démunies et nécessiteuses, consacrant ainsi, sous Sa sage conduite, les valeurs d’entraide, de solidarité et de compassion au sein de la société.

Par la suite, l’Ecu de la Fondation diplomatique a été remis à la Princesse Lalla Hasnaa, qui avait posé à cette occasion pour une photo-souvenir avec le comité organisateur.

A son arrivée, la Princesse Lalla Hasnaa a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, l’ambassadeur de la République Fédérale du Nigéria à Rabat, Al Bashir Ibrahim Saleh Al Husseini, l’ambassadeur de la Guinée-Bissau à Rabat, Filomena Mendes Tipote, le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, le président du Conseil régional, Rachid El Abdi, la présidente du Conseil communal de la ville de Rabat, Asmaa Rhlalou, le président du Conseil préfectoral de Rabat, Abdelaziz Derouiche, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, et les membres du comité organisateur.