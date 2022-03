Royal Air Maroc a rouvert les réservations à partir de la semaine prochaine pour sa route entre Casablanca et Miami.

À partir du 10 avril 2022, la compagnie nationale marocaine affiche un vol par semaine entre sa base à Casablanca-Mohammed V et l’aéroport de Miami, opéré en Boeing 787-8 pouvant accueillir 18 passagers en classe Affaires et 256 en Economie. Les départs sont programmés le dimanche à 15h30 pour arriver à 20h25, les vols retour quittant la Floride à 22h25 pour se poser le lendemain à 10h40.

Royal Air Maroc reste sans concurrence sur cette route inaugurée en avril 2019 et dont la relance était initialement annoncée pour décembre dernier, après sa suspension due à la pandémie de Covid-19. Miami est également proposée via New York-JFK en partage de codes avec American Airlines, sa partenaire dans l’alliance Oneworld.

Cette reprise a été confirmée par le PDG Abdelhamid Addou dans un entretien accordé à AeroTELEGRAPH, lors duquel il a évoqué « d’autres plans » pour l’Amérique du Nord ; il « espère » revenir à Boston-Logan « l’année prochaine », après avoir inauguré cette destination en juin 2019.

La RAM a déjà relancé ses vols vers Montréal, et dessert en temps normal Washington. « Et nous avons d’autres plans. Nous espérons que les affaires reviendront à la normale afin que nous puissions ouvrir de nouvelles routes », a déclaré le dirigeant.