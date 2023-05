La Serbie a réaffirmé, jeudi, son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, et ce en marge de la 61ème Assemblée parlementaire de l’Organisation de coopération économique de la mer noire (OCEMN), qui se tient dans la capitale turque, Ankara.

Lors d’un entretien avec le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, le président de l’Assemblée nationale serbe, Vladimir Orlić, a réaffirmé le soutien constant de la Serbie au principe de respect de la souveraineté territoriale des États, louant la position exprimée par le Maroc concernant son soutien à l’intégrité territoriale de la Serbie.

Au cours de cette rencontre, tenue en présence de l’ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazrak, Orlić a salué les relations bilatérales entre les deux pays qui remontent à 65 ans, notamment entre les deux institutions législatives, tout en se félicitant du niveau de la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines.

Le responsable serbe, qui a salué le développement du Maroc dans divers secteurs, a relevé l’existence d’un large potentiel pour développer davantage la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l’investissement.

Il a ensuite souligné l’importance du renforcement de la coopération parlementaire et de l’échange d’expériences et d’expertise aux niveaux bilatéral et multilatéral.

De son côté, le président de la Chambre des Représentants, qui préside également l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, a souligné l’attachement permanent du Maroc au principe de souveraineté et d’intégrité territoriale des États, saluant la position de Belgrade sur la question du Sahara marocain.

Talbi Alami, qui a évoqué la convergence des vues du Royaume Maroc et de la République de Serbie sur nombre de questions régionales et internationales, a passé en revue les différents développements majeurs qu’a connus le Maroc sous le leadership éclairé du Roi Mohammed VI, et qui font du Maroc l’un des rares pays africains jouissant d’une stabilité politique, économique et sociale.

Par ailleurs, le responsable marocain a saisi cette occasion pour inviter son homologue serbe à participer à la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, qui se tiendra à Marrakech en juin prochain.

Les travaux de la 61ème Assemblée parlementaire de l’OCEMN ont débuté, jeudi à Ankara. Cet événement de deux jours se planche sur les perspectives et les défis de l’OCEMN, qui célèbre cette année son 30ème anniversaire, ainsi que sur le rôle des institutions législatives nationales dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement économique.