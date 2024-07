La Société Marocaine des Tabacs (SMT) a organisé, jeudi à Casablanca, une cérémonie commémorative du 30ème anniversaire de l’inauguration de son usine de Aïn Harrouda.

Cette cérémonie symbolise, selon la SMT, sa détermination et son engagement renouvelé à mener ses diverses activités d’approvisionnement, de fabrication, de distribution et de logistique dans le cadre d’une stratégie intégrée qu’elle oriente conformément aux objectifs de développement recherchés par le gouvernement marocain.

« Nous célébrons aujourd’hui 30 ans d’engagement, de développement industriel et de quête de l’excellence. Plus qu’un anniversaire, nous consacrons aujourd’hui le parti-pris stratégique d’une chaîne de valeur intégrée au Maroc, dans le cadre d’un écosystème industriel compétitif, créateur de richesses et de valeur ajoutée pour l’entreprise et l’ensemble de ses parties prenantes », a souligné la directrice générale de la SMT, Alina Vicovan, dans une allocution lors de cette cérémonie.

« Nous fêtons avec fierté le 30ème anniversaire de l’Usine de Ain Harrouda qui se hisse au niveau des plus grandes manufactures de tabacs en Afrique et dans le monde arabe, couvrant l’intégralité de la chaîne de production, de la préparation des matières premières à la fabrication des cigarettes, jusqu’à leur distribution sur l’ensemble du marché marocain », a indiqué, pour sa part, le directeur de l’Usine Ain Harrouda – SMT, Adama Diop.

Et d’ajouter: « Nous faisons partie du groupe Imperial Brands, le quatrième plus grand groupe mondial dans le secteur du tabac, présent dans 120 marchés et avec 30 usines réparties en Europe, Amérique, Asie, et Afrique ».

Avec l’appui et l’expertise technique du groupe Imperial brands, l’usine a bénéficié d’un vaste programme de modernisation et de mise à niveau qui lui a permis de satisfaire les exigences les plus élevées en matière de qualité, d’efficience et d’impact environnemental, a-t-il indiqué.

Ce processus, a-t-il relevé, a été couronné par le renouvellement régulier de la triple certification du système de management intégré : Système de management de la qualité « ISO 9001 », Management environnemental « ISO 14001 » et systèmes de management de la santé et sécurité au travail « ISO 45001 », soulignant que ce haut niveau de qualité a permis non seulement de fabriquer les marques locales et les marques internationales du Groupe, mais aussi d’ériger l’usine en hub de savoir-faire et d’excellence en Afrique pour sa maison mère.

« Nous célébrons non seulement la consécration de notre outil industriel mais aussi l’importance stratégique d’une chaîne de valeur intégrée au Maroc, toujours à la pointe de la modernité. Nous espérons continuer à œuvrer avec responsabilité et engagement, en parfaite adéquation avec les priorités stratégiques du Maroc », a fait savoir, de son côté, Ghassan Khaber, directeur Corporate Affairs à la SMT.

Sur les dix dernières années, la SMT affirme avoir déployé un investissement de près de 458 millions de dirhams (MDH) pour renforcer, développer et moderniser l’outil de production de Ain Harrouda. Cet effort d’investissement soutenu est appelé, selon la société, à se renforcer, puisqu’il est prévu d’allouer 300 à 500 MDH d’investissements supplémentaires sur les trois prochaines années en fonction de l’évolution du secteur.

L’élément humain reste au cœur de la stratégie de l’entreprise. A cet effet, la SMT a annoncé, lors de cette cérémonie, la ratification et l’entrée en vigueur d’une convention collective du travail au début du mois de juillet, et qui constitue désormais le cadre d’orientation pour un climat social sain et une bonne gouvernance des relations professionnelles.