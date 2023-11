Durant la campagne 2022/2023, le Maroc a exporté plus de 716.000 tonnes de tomates vers l’Espagne, ce qui représente une progression de plus de 25% au cours des cinq dernières années, selon le Fepex (Fédération espagnole des associations de producteurs de fruits et légumes).

Cette quantité reste largement supérieure à la production espagnole durant l’été dernier et qui s’est limitée à 475.051 tonnes.

Lors d’une réunion tenue jeudi dernier, le groupe d’experts de l’Observatoire du marché des fruits et légumes de la Commission européenne a estimé que la prochaine campagne d’hiver devrait permettre à l’Espagne de produire 1,2 million de tonnes de tomates.

Selon les chiffres de la Fepex, les importations communautaires de tomates du Maroc sont passées depuis 2013 (première année d’entrée en vigueur de l’accord d’association UE-Maroc) de 365.695 t à 557.225 t en 2022.