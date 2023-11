A l’occasion de la célébration du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb a lancé, ce lundi, les services de 9 centres de santé urbains et ruraux au niveau de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, et ce dans le cadre de la politique de réhabilitation et d’équipement des établissements publics de santé.

Ainsi, au niveau du centre de santé urbain « Al Aouda » à Laâyoune, Ait Taleb, a lancé les services de ces centres visant à assurer la proximité des services de soins de santé au profit de la population des trois provinces relevant de la région.

Il s’agit de 6 centres de santé urbains du niveau premier dans la province de Laâyoune, à savoir « Al Qods », « la ville nouvelle », « Al Aouda », « Al Wifaq », « Mohamed Salem Sidi El Boukhari », et « 25 Mars », ainsi que le dispensaire rural de « Diaâte », en plus du centre de santé urbain de premier niveau « El Khir » dans la province de Boujdour et du centre de santé urbain « Tarfaya 2 » dans la province de Tarfaya.

La mise en service de ces structures hospitalières, qui bénéficieront à plus de 133.000 personnes, vient renforcer et améliorer l’offre de soins dans la région, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Les patients bénéficieront d’un panier varié de services de santé portant notamment sur les examens médicaux généraux et les soins infirmiers, le suivi des maladies chroniques, en particulier le diabète et l’hypertension artérielle, le suivi de la santé de la mère et de l’enfant et la santé scolaire, ainsi que les services de sensibilisation et d’éducation à la santé.