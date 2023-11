Le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication a lancé, ce lundi, à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, la nouvelle version du portail dédié au Sahara marocain « sahara.ma » dans les langues arabe, amazighe, française, anglaise et espagnole.

Le lancement de ce portail s’inscrit dans le cadre des attributions dévolues au ministère, en matière d’élaboration et de mise en œuvre d’actions pour la mise à niveau et le développement des différents domaines de la communication, ainsi que la mise à disposition d’informations publiques pertinentes, indique le ministère dans un communiqué.

Ce portail propose des informations sur les derniers développements concernant la question du Sahara marocain et l’actualité s’y rapportant, tout en jetant la lumière sur la dynamique de développement dans les trois régions du Sud du Royaume, précise la même source.

Il vise également à faire connaître les institutions et les infrastructures mises en place dans les Provinces du Sud, les grandes stratégies économiques, sociales et touristiques lancées sous l’impulsion du roi Mohammed VI dans cette partie du Royaume, ainsi que la culture Hassanie, l’histoire et le patrimoine matériel et immatériel propres au Sahara marocain, souligne-t-on.

La mise en place de ce portail numérique est le fruit d’un long travail décliné sur plusieurs étapes, que ce soit au niveau de la conception ou du contenu, conformément à l’approche de gestion stratégique du ministère, selon le communiqué, notant que des pages dédiées au portail du Sahara marocain (https://www.sahara.ma/ar) ont été créées sur les réseaux sociaux.