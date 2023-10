L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et l’Autorité du Marché des Capitaux du Sultanat d’Oman (CMA) organisent conjointement, les 25 et 26 octobre, un séminaire sur « l’Assurance inclusive et digitalisation » dans la région MENA.

« L’objectif principal de ce séminaire est de favoriser la coopération entre les autorités de régulation du secteur des assurances de la région MENA, en encourageant le développement de marchés d’assurance inclusifs. Il vise également à rendre les produits d’assurance plus accessibles à l’ensemble de la population, en mettant en place des canaux et des offres alternatifs adaptés aux segments de la population qui sont actuellement sous-desservis ou exclus de la couverture assurantielle », fait savoir un communiqué.

Cette rencontre permettra d’échanger des expériences et des bonnes pratiques en ce qui concerne la promotion de la digitalisation et de l’innovation. De plus, les participants examineront les normes internationales les plus importantes dans ce domaine ainsi que les défis posés par la transformation digitale, y compris les risques liés à la cybersécurité dans le secteur des assurances, fait-on savoir.

« En collaboration avec l’Association Internationale des Contrôleurs d’Assurance (AICA), l’Initiative d’Accès à l’Assurance (A2ii), le programme de développement du secteur financier FSD Africa et l’Association MENA Insuretch, cette rencontre offrira également une plateforme pour discuter de la feuille de route 2025/2029 de l’AICA. Les autorités de contrôle auront ainsi l’opportunité de partager leurs points de vue sur les défis auxquels sont confrontés les marchés d’assurance dans la région », ajoute le communiqué.

Il est à noter que ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’un mémorandum d’entente signé en 2022 entre l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale et l’Autorité omanaise du Marché des Capitaux.