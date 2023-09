Un nouveau terminal de l’aéroport international d’Abou Dhabi ouvrira en novembre et pourra accueillir jusqu’à 45 millions de passagers par an, ont annoncé, jeudi, les autorités aéroportuaires de la capitale des Emirats arabes unis.

Le Terminal A devrait « débuter ses opérations début novembre », quelques semaines avant la 28ème Conférence des Parties sur le Climat de l’ONU (COP 28) qui se tient cette année aux Emirats arabes unis, ont indiqué les autorités aéroportuaires dans un communiqué.

D’une superficie de 742 000 mètres carrés, ce nouveau terminal est l’un des plus grands terminaux aéroportuaires au monde et augmentera considérablement la capacité de l’aéroport international d’Abou Dhabi en termes de passagers et de fret.

Abou Dhabi a accueilli 10 millions de passagers au cours des six premiers mois de 2023, contre plus de 41 millions pour l’aéroport de l’émirat voisin de Dubaï, l’un des plus fréquentés au monde.

Le contrat de construction du nouveau terminal d’Abou Dhabi avait été signé par Abu Dhabi Airports en 2012 pour un montant d’environ 2,71 milliards d’euros.