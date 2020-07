Le Procureur du Roi près le Tribunal de Première instance de Souk Larbaa du Gharb a annoncé qu’il a été décidé de poursuivre certains responsables de la gestion des unités de production de fruits rouges à Lalla Mimouna dans la province de Kénitra, ainsi que de certains individus chargés du transport des ouvriers.

“Sur la base des résultats des enquêtes judiciaires ordonnées par le parquet général concernant les circonstances de propagation de la Covid-19 au sein de trois unités de conditionnement de fruits rouges à Lalla Mimouna dans la province de Kénitra et qui ont révélé un soupçon de manquement au respect des mesures de prévention et de précaution édictées par les autorités publiques pour enrayer la propagation de cette situation épidémiologique et garantir la sécurité des personnes, il a été décidé de poursuivre certains responsables de la gestion des unités de production susmentionnées, ainsi que certains individus chargés du transport des ouvriers, pour violation des dispositions de l’article 4 de la loi relative à l’état d’urgence sanitaire et de les convoquer à comparaître devant le tribunal pour qu’ils soient jugés conformément à la loi”, indique un communiqué du Procureur du Roi.