Multilist annonce le lancement officiel du premier moteur marocain de recherche de l’immobilier « Multilist.immo ».

Pensé et conçu pour répondre à l’évolution croissante des attentes du marché, « Multilist.

immo » est spécialisé dans la mise en relation entre les différents acteurs de l’immobilier.

S’adressant aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers, la plateforme digitale offre un

environnement global segmenté en cinq sites dédiés tout en se restant fidèle à son coeur de métier : Primelist (immobilier neuf), Homelist (immobilier seconde main), Officelist (immobilier professionnel), Landlist (foncier) et Booklist (location saisonnière).

« Multilist.immo est créé par des experts marocains. Il est le fruit de notre analyse approfondie centrée sur les besoins, les aspirations et les ambitions de l’ensemble des acteurs intervenant dans le secteur de l’immobilier. Le premier moteur de recherche immobilière apporte une offre complète et diversifiée dans le cadre d’une mise en relation globale entre les offreurs et les demandeurs de biens immobiliers» ont déclaré M. Nabil Sallami et Mme Sara El Kadiri, respectivement Founder & Ceo et Co-Founder & Co-Ceo de Multlilist Group.

Système d’abonnement adapté à chaque univers, campagnes en marketing immobilier

personnalisées et axées sur la performance et la conversion, algorithme multi-sites efficace

et pointu, « Multilist.immo » est le partenaire par excellence des acteurs immobiliers en

quête d’une demande ciblée, qualifiée et récurrente. Animée par la volonté de rehausser

les standards de la recherche immobilière au Maroc, la plateforme intègre des outils

technologiques avancés pour la mise en ligne des annonces, pour ne citer que l’annonce

vocale et l’annonce vidéo. Autant d’innovations pour répondre aux attentes du marché et

contribuer à la transformation digitale du secteur.

Fort d’un capital humain composé de 60 hauts profils expérimentés, « Multilist.

immo » compte renforcer ses effectifs pour atteindre 90 collaborateurs fin mars 2022.

La plateforme se donne les moyens d’investir dans le marché international en se déployant

dans plusieurs marchés à fort potentiel.