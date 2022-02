Après le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Cote d’Ivoire, le cabinet de conseil juridique indépendant fondé au Maroc par Mehdi Bennani (Avocat au barreau de New York depuis 2001) et Abdellah Moustaid (Avocat au barreau de Casablanca depuis 2002) s’installe désormais en République Démocratique du Congo (RDC). Le bureau de Kinshasa sera géré par Arnaud Tshibangu, Avocat aux Barreaux de New York et Bruxelles. D’origine congolaise, Arnaud est diplômé de Boston University (USA) où il a obtenu un LL.M en 2013 et de l’Université Libre de Bruxelles (Belgique) où il a obtenu un Master en droit public (2011) et un Master en droit des affaires (2015). Arnaud possède une solide connaissance du droit et de la pratique congolaise en matière d’accompagnement d’investissements étrangers, de joint-venture, de fusions acquisitions, de droit des contrats et des sociétés notamment dans les secteurs des mines et hydrocarbures, de la foresterie, de l’énergie et des infrastructures. Bennani & Associes est le premier cabinet indépendant de conseil juridique en Afrique Francophone.