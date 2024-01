« Petites et grandes histoires du Maroc » est l’intitulé du nouvel ouvrage de l’architecte-urbaniste Rachid Boufous, qui vient de paraître aux éditions Le Fennec.

Après un premier roman « Chroniques du Détroit », véritable immersion dans le Tanger international de la première moitié du 20ème siècle, Rachid Boufous nous revient dans un style tout aussi fluide avec de nouvelles chroniques des « Petites et grandes histoires du Maroc », peut-on lire dans la quatrième de couverture de l’ouvrage.

Ce premier tome de 216 pages regroupe un récit d’hommes, de femmes et de lieux qui ont contribué à forger la civilisation marocaine. Ce sera la porte d’entrée, une introduction à l’Histoire du Maroc, facile d’accès, à lire et partager entre grands et petits, a-t-on ajouté.

Rachid Boufous est architecte-urbaniste de formation. Il exerce depuis trente ans à travers le Maroc. Il a vécu au plus près et aux côtés des bâtisseurs de la civilisation marocaine. Il est l’auteur de nombreuses chroniques et articles parus dans la presse locale et sur les réseaux sociaux.