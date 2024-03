Le président de l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX), Hassan Sentissi El Idrissi, accompagné de plusieurs membres de l’ASMEX, a accueilli, jeudi 7 mars, des délégations représentant le Canada, l’Indonésie et l’Espagne. Objectif: renforcer les liens économiques et commerciaux du Maroc avec ces pays.

Ainsi, une délégation dirigée par Maria Rosario Soto Rico, présidente du Port d’Alméria, a été reçue par l’ASMEX.

Une délégation d’experts représentant le ministère indonésien du Commerce a été également reçue, soulignant l’importance des relations avec l’Asie dans le cadre des efforts de diversification économique du Maroc, précise un communiqué de l’ASMEX.

L’agenda de l’ASMEX a également été marqué par une rencontre avec Isabelle Valois, ambassadrice du Canada au Maroc. Accompagnée de ses proches collaborateurs, cette rencontre témoigne de l’intérêt croissant pour le renforcement des relations commerciales et économiques entre le Maroc et le Canada, fait-on savoir.

Avec la présence d’Abid Kabadi, Président du Club Maroc–Canada, et de Sonia Mezzour, Présidente de la Commission Financement, Assurance et Veille, cette réunion illustre l’engagement de l’ASMEX à promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux et à exploiter les opportunités de partenariat entre les deux nations, conclut-on.