Les chiffres des OPCVM font tourner la tête. L’industrie est devenue, en 28 ans d’existence, un pilier stratégique du financement de l’économie.

Réda Hilali intervenait à l’ouverture, ce mardi, de la conférence annuelle de l’ASFIM consacrée cette année au thème de «la gestion d’actifs, vecteur de mobilisation de l’épargne pour un meilleur développement en Afrique». L’Infomédiaire y était.

Selon Réda Hilali, président de l’Association des sociétés de gestion et de fonds d’investissement marocain (ASFIM), cette industrie qui culmine 570 milliards de DH d’actifs sous gestion représente près du tiers de la capitalisation flottante au niveau de la Bourse de Casablanca. Elle détient également pas moins de la moitié des Bons du Trésor et de la dette privée en circulation et participe en moyenne à 40% aux introductions en bourse.

Mieux encore, les OPCVM mobilisent une épargne de 45% des dépôts bancaires,soit l’équivalent de 40% du PIB.