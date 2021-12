CDG Prévoyance a conclu, jeudi dernier, une convention avec les Régies Autonomes et les sociétés délégataires de distribution d’eau et d’électricité, pour l’adhésion du personnel en activité du secteur de la distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide au produit de rentes immédiates mis en place par la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA). Ce Produit de rentes immédiates vise à servir une rente complémentaire au profit du personnel susvisé, indique un communiqué de la CDG prévoyance en charge de la gestion de la CNRA et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR).

La signature de cette convention vient confirmer la vocation naturelle de la CDG, à travers la branche prévoyance, en tant que tiers de confiance et apporteur de solutions utiles aux problématiques de Prévoyance, notamment la gestion des retraites et fonds de solidarité, accompagnant ainsi les stratégies nationales dans le domaine de la prévoyance sociale et répondant aux attentes de ses partenaires. Branche Prévoyance de la Caisse de Dépôt et de Gestion, CDG Prévoyance incarne sa vocation de tiers de confiance et assure la gestion administrative, technique et financière de deux organismes CNRA et RCAR et par conséquent 152 milliards de dirhams de réserves correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité en termes de population, d’architecture et de nature de prestations.