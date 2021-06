La Banque européenne d’investissement (BEI) se félicite de la publication du rapport sur le nouveau modèle de développement, a déclaré mardi Anna Barone, chef de la représentation de la BEI au Maroc. «Nous nous félicitons de la publication du rapport de la Commission Royale sur le Nouveau Modèle de Développement (NMD) qui trace des orientations stratégiques et détaille des jalons concrets pour le développement du Royaume du Maroc à moyen et long termes», a affirmé Barone.

«En tant que Banque de l’UE et Banque du climat, la BEI s’inscrit parfaitement dans la vision inclusive et transformatrice du NMD, notamment sur le développement envisagé de façon holistique, sur la question du changement climatique et de l’innovation à travers le secteur privé, autant de sujets interdépendants et qui se complètent pour bâtir une relance durable », a-t-elle souligné.

«En ligne avec les priorités du partenariat Maroc-UE, la BEI continuera aussi à appuyer fortement les secteurs de la santé et de l’éducation qui jouent un rôle absolument déterminant dans le développement», a affirmé la chef de la représentation de la banque européenne à Rabat. Et d’ajouter que son institution est «à pied d’œuvre pour accompagner les chantiers stratégiques du Maroc et apporter toute l’expertise du Groupe BEI dans des projets concrets au bénéfice des citoyens marocains».