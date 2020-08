L’engouement des marocains pour la consommation des produits bio commence à se faire sentir de plus en plus au Maroc, avec notamment un appétit en forte croissance pour des aliments exempts de pesticides dont la production respecte l’environnement, notamment dans une conjoncture marquée par la crise sanitaire du nouveau coronavirus (covid-19). Au Maroc, le bio est encore une petite niche, croissante cependant, qui mobilise les exportateurs et surtout des gens passionnées sur le marché national, qui lancent des initiatives personnelles ainsi que des coopératives dans l’esprit des entreprises solidaires. Et selon le président du club des entrepreneurs Bio (CEBio), Slim Kabbaj, au niveau de la distribution et de la disponibilité des produits sur le plan national, une évolution de 10% a été notée durant les 5 dernières années, notamment avec l’ouverture de plus en plus de points de vente, que ce soit les marchés de proximité, les pharmacies ou encore les parapharmacies. En termes de production, il y a eu une augmentation légère des produits locaux (frais) notamment les fruits et légumes et en termes d’export, il y a eu des progrès intéressants en transformation bio, ce qui a permis une avancée significative sur certains secteurs, notamment la culture de la grenade, du raisin et des baies de goji, qui ont commencé à se vendre en Allemagne et en Angleterre, grâce à des entrepreneurs bio innovants.