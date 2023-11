Situé sur la corniche de Rabat, le Mall du Carrousel, projet développé par Imkan Maroc, annonce l’arrivée de nouvelles franchises de renom.

Ces nouvelles enseignes viennent s’ajouter à plus de 50 franchises internationales et locales déjà présentes « afin d’offrir une expérience de shopping encore plus exceptionnelle et diversifiée », indique la société Imkan dans un communiqué.

Le Mall du Carrousel reçoit ainsi la fameuse enseigne Royal Kids, qui est le premier réseau de parcs de jeux indoors en France, précise la même source, ajoutant que Royal Kids est une référence en matière de divertissement pour les enfants.

Le groupe Tendam avec ses marques emblématiques telles que Cortefiel, Pedro Del Hierro, Hoss Intropia, Springfield et Women’s Secret, apporte, à son tour, une grande richesse de styles et de collections au Mall du Carrousel. Ces marques renommées s’engagent à offrir du prêt à porter élégant et de haute qualité.

Le Mall du Carrousel accueille aussi Planet Sport. L’enseigne établie depuis 1999 est un leader de la distribution de marques internationales d’articles de sport au Maroc.

Le Carrousel Mall de Rabat s’enorgueillit également de la présence d’une autre marque de renommée mondiale. Il s’agit de Pandora, la plus grande marque de bijoux au monde avec des bijoux fabriqués à la main à partir de matériaux de haute qualité à des prix abordables.

Enfin, le Mall du Carrousel reçoit la mythique marque marocaine Alpha 55. Fondée en 1979, Alpha 55 est une « variété store » offrant une variété de produits dédiés à la maison et aux personnes. On y trouve une gamme étendue de produits, allant des vêtements aux articles de maison, en passant par des cadeaux et des meubles.

Idéalement situé sur la corniche de Rabat, le Mall du Carrousel, étalé sur une surface totale de 30.000 m2, propose un mix de magasins inédits de franchises internationales et locales (magasins, restaurants…), mais aussi de services à la personne, d’animations et de loisirs éducatifs.

Le Mall atteint aujourd’hui un taux de commercialisation de 65%, fait savoir le communiqué, relevant que les enseignes se verront remettre les clés de leurs unités dès décembre 2023 pour une ouverture au public prévue au printemps 2024.

A noter que le Mall est une composante du projet le Carrousel. Ce dernier intègre, outre des résidences de haut standing, 7.000 m2 d’espaces verts, 1.000 places de parking, 2.400 m2 de cinéma multiplex, des espaces verts, 1.200 M2 d’espaces de divertissement pour enfants et 4.300 m2 dédiés à la restauration et aux terrasses.