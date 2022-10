Restaurant à la carte méditerranéenne dont le nouveau cadre a été entièrement repensé pour le plaisir des yeux et des papilles, La nouvelle PERGOLA du CASABLANCA HOTEL adopte une architecture glamour d’inspiration art deco.

Doté d’une façade vitrée, la décoration a été mise au goût du jour et se veut élégante. Passé la porte d’entrée, le lieu bouscule les codes des restaurants pour proposer une esthétique singulière, notamment à travers un sol en marbre combiné au parquet, des mûrs d’intérieures habillés en bois et d’un splendide chapiteau vitré sublimé par des suspensions dorées.

Les pièces de mobilier en velours et en bois, sont contemporains sur des tons vert et doré, amplifiants ainsi l’ambiance chaleureuse.

Déjeuner business, repas en famille ou dîner entre amis, le talentueux chef MOULAY HAFID SRIJAOUI propose une carte aux mille saveurs avec un éventail de plats revisités tel que l’harmonie de saumon fumé maison accompagné de fromage de chèvre et caviar de Sibérie, en passant par le conchiglioni de chair de crabe et palourdes au champagne ou encore le délicieux risotto de pigeon et tartuffata.

Côté sucrée, le chef propose les crêpes Suzette en cooking show, ou un mille « filo » parfumé à la fleur d’oranger, sans oublier l’irrésistible citron dans tous ses états. A déguster autour d’une animation live tous les soirs