Pensé comme un écrin de création et de mode, MIM’SA store abrite un univers design où tradition et modernité se mélangent, pour une collection en accord avec l’air du temps.

Entre les élégants kimonos qui sublimeront votre tenue, en passant par les pochettes et sacs trendy, ou encore les babouches stylées, sans oublier l’accessoire manchette qui agrémentera votre look, ici la mode est présente avec des pièces uniques, aux matières et tissus nobles, à porter tous les jours ou dans des occasions plus habillées.

Pour offrir à ses visiteurs encore plus de belles pièces, MIM’SA store a fait appel à d’autres marques de designers confirmés pour y exposer leurs créations. On y trouve la marque marrakchi NORYA AYRON, et ses collections de Kaftans, de tuniques et de blouses, toutes imaginées en éditions limitées avec un design intemporel et exclusif.

Rendez-vous aussi avec la marque ASSALAH et ses tenues traditionnelles marocaines alliant couleurs et beauté des broderies dues à l’aiguille magique des artisans, qui saurant sans doute séduire hommes et femmes.

Une incroyable collection de bijoux tout droit venue de l’ancienne médina de Fès, vous attend avec la marque DIHYAN JEWLERY, déclinant à la fois des créations néo beldi, revisitées sur un ton contemporain et branché.

La marque COTE BOUGIE apportera à votre Home sweet home une ambiance conviviale, chaleureuse et cocooning avec une pléiade de bougies aux senteurs orientales et embaumantes, sublimées par un design innovant mêlant artisanat marocain et modernité.

Et pour finir, LES SENS DE MARRAKECH et ses produits naturels vous offre un voyage sensoriel typiquement marocain à travers les crèmes de soins hydratantes, les crèmes de douches et les huiles essentielles aux parfums envoûtants de jasmin, de fleur d’oranger, d’ambre et de musc, de rose ainsi que de mandarine aromatique.