L’Institut espagnol du commerce extérieur (ICEX), chargé de soutenir les entreprises espagnoles et promouvoir leurs exportations et leur expansion internationale, reçoit plus de 1 000 consultations par an sur le marché marocain, a indiqué la conseillère déléguée à l’ICEX, María Peña. « Il s’agit d’une quantité énorme pour des pays qui disposent d’une forte intégration industrielle ».

IM