Le rapport démographique moyen des cinq régimes de retraite de base au Maroc s’est situé à 5,8 actifs cotisants pour un retraité en 2017 contre 6,5 en 2013, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Les niveaux de ce rapport diffèrent considérablement d’un régime à l’autre, souligne l’ACAPS dans son rapport annuel sur le secteur de la prévoyance sociale pour l’année 2017.

« En effet, alors que le rapport démographique de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) atteint 9 actifs cotisants pour un retraité, il est de l’ordre de 2,5 pour la Caisse marocaine de retraite – régime de pensions civiles (CMR-RPC), un niveau critique eu égard à son mode de financement reposant sur le principe de la répartition », lit-on sur le rapport.

Le rapport démographique du Régime collectif d’allocation de retraite – régime général (RCAR-RG) a, pour sa part, atteint 1,6 actif cotisant pour un retraité, fait savoir la même source.

La couverture retraite est appréhendée à travers deux indicateurs, à savoir la proportion de la population active occupée couverte par un régime de retraite de base et celle de la population âgée de 60 ans et plus bénéficiant d’une pension de vieillesse ou d’invalidité, explique l’ACAPS.

La population active occupée s’est élevée en 2017 à 10,7 millions de personnes dont 41,8% disposent d’une couverture retraite, précise l’Autorité, notant que malgré la faiblesse du taux d’activité des femmes à l’échelle nationale (21,3%), celles-ci sont mieux couvertes que les hommes en matière de retraite avec un taux de 51,9% contre 37,6%.

De son côté, la population des retraités âgés de 60 ans et plus a atteint en 2017 un effectif de 868.000 retraités contre 735.400 en 2013, soit une évolution annuelle moyenne de l’ordre de 4,3% sur la période.

Cette évolution a été plus rapide que celle qu’a enregistrée, sur la même période, la population des personnes âgées de 60 ans et plus à l’échelle nationale (3,1% en moyenne annuelle passant de 3,1 millions à 3,5 millions), ce qui a induit une hausse du taux de couverture de cette population à 24,5% en 2017 contre 23,4% en 2013.

IM