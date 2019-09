‘‘J’ai l’impression d’avoir contribué de mon mieux à cette élection primaire et ce n’est clairement pas mon heure. Je vais donc mettre fin à ma campagne présidentielle, poursuivre mon travail de maire de la ville de New York et continuer à défendre les intérêts des travailleurs et un parti démocratique qui lutte pour les travailleurs ».

Bill Blasio, Maire de New York