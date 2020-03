Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq a indiqué que son département a alloué 150 millions de dirhams (MDH) pour la restauration et la réhabilitation de plus de 140 sites, dans le cadre du programme de valorisation des activités économiques et d’amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès (2020-2024), lancé ce lundi par le Roi Mohammed VI.

Cette opération concerne la restauration et la réhabilitation de 55 mosquées, 28 écoles coraniques et 62 lieux de bien être (Hammam, fontaines et lieux sanitaires), et ce dans le cadre de la convention de partenariat et de financement relative à ce programme dont la cérémonie de signature a été présidée par le Souverain, a précisé Toufiq.