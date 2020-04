Le concert virtuel mondial “One World: Together at Home”, initié samedi soir par la chanteuse américaine Lady Gaga, a réussi à lever plus de 200 millions de dollars en faveur de la lutte mondiale contre la pandémie de Covid-19, a annoncé l’organisateur Global Citizen.

L’événement destiné aux millions de confinés de par le monde a réuni 127,9 millions de dollars pour le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et 72,8 millions de dollars pour les intervenants locaux et régionaux, précise un communique de Global Citizen.

L’événement en ligne en hommage de ceux qui sont en première ligne de la lutte contre le nouveau coronavirus a été diffusé dans le monde entier et présenté comme le plus grand concert depuis le Live Aid de 1985 en faveur de la famine en Ethiopie, qui a été regardé par 1,9 milliard de personne.